"Effetto Titanic", ecco come si frena il consenso nelle votazioni

Decisiva è la trasparenza: per ogni sondaggio deve essere chiaro chi lo ha commissionato e chi lo ha condotto. Secondo Strijbis, il problema maggiore è piuttosto il numero relativamente ridotto di sondaggi in Svizzera. Di conseguenza, manca la possibilità di correggere risultati fortemente distorti - per esempio a causa del caso statistico o di altri errori - attraverso ulteriori rilevazioni, scrive Strijbis.