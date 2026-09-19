Fungiatt, un po' di prudenza può salvare la vita
I consigli della Polizia cantonale per una ricerca in sicurezza
BELLINZONA - La stagione della raccolta dei funghi è partita un po' in ritardo, a causa della canicola persistente, ma è entrata nel vivo.
Alla luce del sempre maggior numero di persone che si stanno recando nei boschi e sui monti ticinesi - e tenendo conto anche di qualche incidente mortale che si è verificato in queste settimane - la Polizia cantonale ha fornito una serie di consigli che, se osservati scrupolosamente, possono permettere una ricerca in sicurezza.
La prima raccomandazione è di verificare sempre le previsioni meteo prima di partire e di vestirsi in modo adeguato, scegliendo scarpe robuste con suola profilata per affrontare sentieri anche impegnativi.
È fondamentale mantenere il telefono carico, pur sapendo che la copertura non è sempre garantita in tutte le zone. Particolare attenzione va prestata al terreno scivoloso e alla presenza di nebbia, che può rendere difficile l’orientamento. Gli esperti consigliano di restare sui sentieri marcati ed evitare zone pericolose o sconosciute.
Per la propria sicurezza, è preferibile non andare mai in montagna da soli e comunicare sempre il proprio itinerario a un familiare, amico o conoscente. È inoltre importante calcolare il rientro in modo da avere ancora luce a disposizione.
In caso di emergenza in zone discoste, è possibile contattare il 117 o la Rega al 1414 per ricevere assistenza.