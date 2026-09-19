Sarà il pubblico a scegliere la regina della serata di Miss Mamma Ticino 2026
La decima edizione accende i riflettori sulle mamme e quest'anno coinvolgerà il pubblico nella scelta.
La decima edizione accende i riflettori sulle mamme e quest'anno coinvolgerà il pubblico nella scelta.
LUGANO - Miss Mamma Ticino torna nel 2026 con la decima edizione e una novità: anche il pubblico presente in sala potrà partecipare direttamente alla scelta attraverso il voto.
L'appuntamento è fissato per sabato 14 novembre all'Hotel De la Paix di Lugano. Le concorrenti sfileranno in abito casual sportivo e da sera e si contenderanno le fasce Under 34, Over 35, Over 50, Eleganza, Portamento e Simpatia.
Il concorso punta a valorizzare le mamme attraverso personalità, energia, carattere e voglia di mettersi in gioco. L'esperienza viene proposta anche come un'occasione di condivisione, tra nuove amicizie e la possibilità per le partecipanti di riscoprire una parte di sé spesso messa in secondo piano.
La principale novità della decima edizione sarà il coinvolgimento degli spettatori nella competizione: il voto espresso direttamente in sala contribuirà infatti alla scelta durante la finalissima.
Miss Mamma Ticino 2026 sarà inoltre legato all'impegno sociale, sostenendo l'Associazione Mai Più Sola, attiva nel sostegno alle donne vittime di violenza domestica.
I posti per assistere alla serata sono limitati e la prevendita è disponibile in esclusiva su biglietteria.ch. Miss Mamma Ticino è presente anche su Instagram.