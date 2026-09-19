Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra
Le delusioni amorose? Sono una presenza costante, assicurano i Peter Kernel nel nuovo singolo "Heartbreak"
Le delusioni amorose? Sono una presenza costante, assicurano i Peter Kernel nel nuovo singolo "Heartbreak"
ARBEDO-CASTIONE - Dal 9 settembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli store online "Heartbreak", il nuovo singolo dei Peter Kernel. Il brano, firmato dal duo ticinese-canadese e pubblicato dall'etichetta On The Camper, è stato mixato da Raffaele Stefani e masterizzato da Andrea De Bernardi.
“Heartbreak” esplora il tema della delusione amorosa non come un episodio isolato, ma come una presenza costante, quasi familiare. Il singolo si distingue per la sua immediatezza melodica e per la capacità di raccontare la ciclicità del dolore e delle emozioni che tornano a ripetersi: desiderio, nostalgia, stanchezza e una sottile ironia nel ritrovarsi sempre allo stesso punto. «Conosci i piccoli rituali dell’attesa e del rimpianto, le segrete trattative, le promesse fatte e non mantenute, la convinzione che questa volta la storia potrebbe svolgersi in modo diverso». Invece...
I Peter Kernel, nati nel 2005 dall'incontro tra Aris Bassetti (chitarra, voce, visual) e Barbara Lehnhoff (basso, voce, video), sono noti per il loro approccio indipendente e per aver creato un universo artistico che fonde musica, cinema, arte visiva e design. Con oltre 1.000 concerti tra Europa e Nord America, il duo si è distinto per performance dal vivo intense e coinvolgenti, dove energia esplosiva e intimità fragile si fondono.
La loro discografia, da “How To Perform A Funeral” (2008) a “Drum To Death” (2023), riflette uno spirito inquieto e originale, sempre fedele alla propria visione artistica.
Il nuovo singolo è tra i brani più melodici e immediati realizzati dai Peter Kernel da parecchio tempo a questa parte. Il videoclip è, come sempre quando si parla di loro, tutt'altro che banale: l'amore è simboleggiato da una pizza a forma di cuore, che Aris e Barbara divorano dopo averla spezzata a metà. E lo fanno ancora, ancora e ancora. In pieno ossequio della logica della ripetizione, la filosofia alla base del brano. Il mal d’amore non è più misterioso. Non è più drammatico. È diventato prevedibile». Eppure eccolo. Di nuovo.
I Peter Kernel, tra le band svizzere più attive sulla scena internazionale, saranno impegnati nel mese di novembre in un impegnativo tour tra la Svizzera romanda e la Francia. Partiranno il 14 novembre a Martigny, per varcare il confine il 19 novembre a Chalon Sur Saone. Il tour de force vede poi le date di Rennes (20 novembre), Brest (21 novembre), Angers (22 novembre), Briançon (26 novembre), Marsiglia (27 novembre) e Bourg Valences (28 novembre).