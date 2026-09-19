Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra

Il nuovo singolo è tra i brani più melodici e immediati realizzati dai Peter Kernel da parecchio tempo a questa parte. Il videoclip è, come sempre quando si parla di loro, tutt'altro che banale: l'amore è simboleggiato da una pizza a forma di cuore, che Aris e Barbara divorano dopo averla spezzata a metà. E lo fanno ancora, ancora e ancora. In pieno ossequio della logica della ripetizione, la filosofia alla base del brano. Il mal d’amore non è più misterioso. Non è più drammatico. È diventato prevedibile». Eppure eccolo. Di nuovo.