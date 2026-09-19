Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati

Il test di "Patti chiari" in 30 locali e strutture tra Luganese e Locarnese: positivi 24 campioni. Gli esperti: «È sempre più normalizzata»
Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati
Ti-Press (simbolica)
Fonte RSI
elaborata da Redazione
Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati
Il test di "Patti chiari" in 30 locali e strutture tra Luganese e Locarnese: positivi 24 campioni. Gli esperti: «È sempre più normalizzata»

LUGANO - Tracce di cocaina nell’80% dei luoghi controllati. È il risultato del test realizzato da "Patti chiari", che ha raccolto 30 campioni nei bagni di bar, discoteche e strutture pubbliche tra Luganese e Locarnese. In 24 casi sono state rilevate tracce della sostanza.

L’inchiesta della trasmissione RSI ha interessato in particolare Lugano, dove i test sono risultati positivi in 16 dei 20 luoghi controllati. Tra questi anche alcune realtà frequentate da un pubblico molto ampio, come il Lido, Lugano Marittima e lo stadio di Cornaredo. Nel Locarnese, invece, sono stati otto su dieci i campioni risultati positivi.

Un dato che, secondo gli esperti interpellati da "Patti chiari", conferma la diffusione della cocaina al di là degli stereotipi. A confermare la diffusione della sostanza sono anche le analisi delle acque reflue. Secondo i dati citati da "Patti chiari", Lugano si trova al 18esimo posto su 139 città europee per consumo di cocaina e derivati.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cocainadrogalocarnolugano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
2 gior
119
300

Sono morti il pudore e la decenza

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
47

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
2 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
55
72

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Ritrovato morto l'uomo scomparso
LIVE
VALLEMAGGIA
9 ore

Ritrovato morto l'uomo scomparso

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
2 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
3 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
2 gior
88
127

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
2 gior
1
19

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
51
73

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
1 gior
46
175

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
1 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
1 gior
20
69

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
LIVE
BELLINZONA
9 ore
27
71

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
18 ore
77
95

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
14 ore
10
22

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
1 gior
94
155

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
15 ore

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
1 gior

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
1 gior

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
69

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
16 ore
6
20

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
48
88

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
1 gior
61
52

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
1 gior
15
61

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
2 gior
16
33

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
54

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

Che angoscia su quell'alpe
LIVE
VERZASCA
11 ore
45
99

Che angoscia su quell'alpe

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
17

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
1 gior
9
34

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
31

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
2 gior
60
103

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 gior
12
52

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
20
60

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
1 gior
26
39

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
1 gior
7

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
2 gior
10

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
2 gior
6
15

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
8

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio
LIVE
CHIASSO
2 gior
9
40

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»
LIVE
ITALIA / CANADA
2 gior
12

La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita
LIVE
ARGOVIA
14 ore

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi
LIVE
LUGANO
1 gior
4
10

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi

ULTIME NOTIZIE TICINO
Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano
LIVE
LUGANO
4 ore
13

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano

«Un fulmine a ciel sereno»
LIVE
BALERNA
5 ore
4
7

«Un fulmine a ciel sereno»

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri
LIVE
CANOBBIO
6 ore
3
12

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale
LIVE
LUGANO
7 ore
14
18

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale

L’ambasciatore del Giappone ricevuto a Palazzo Civico
LIVE
BELLINZONA
7 ore
3
13

L’ambasciatore del Giappone ricevuto a Palazzo Civico

Assegnate le borse di studio 2026 dello Zonta Club Locarno
LIVE
LOCARNO
7 ore
4

Assegnate le borse di studio 2026 dello Zonta Club Locarno

Carburante alle stelle, ma qualcosa si può risparmiare
LIVE
CANTONE
7 ore
27
31

Carburante alle stelle, ma qualcosa si può risparmiare

Anche i radar danno il bentornato all'autunno
LIVE
CANTONE
8 ore
1
12

Anche i radar danno il bentornato all'autunno

Autonassa, 45 edizioni nel cuore di Lugano: in mostra 166 vetture di 48 marchi
LIVE
LUGANO
9 ore
2
12

Autonassa, 45 edizioni nel cuore di Lugano: in mostra 166 vetture di 48 marchi

A9, quattro notti di chiusure tra Chiasso e Como
LIVE
CONFINE
9 ore
5

A9, quattro notti di chiusure tra Chiasso e Como