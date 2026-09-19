Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori

La giornata odierna è stata all’insegna della costruzione della galleria: famiglie, appassionati di tecnica, familiari delle persone coinvolte nel progetto e residenti si sono recati sul percorso attraverso la galleria principale, la produzione dei conci nonché il vasto cantiere presso il portale sud di Airolo. Molti hanno approfittato dell’occasione per porre domande al personale specializzato presente e per intrattenere conversazioni interessanti.

