Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori
Famiglie e appassionati hanno potuto dialogare con gli esperti e seguire da vicino i progressi dei lavori sotterranei.
Famiglie e appassionati hanno potuto dialogare con gli esperti e seguire da vicino i progressi dei lavori sotterranei.
Oggi, sabato 19 settembre 2026, l’Ufficio federale delle strade USTRA ha offerto alla popolazione uno sguardo speciale sul cantiere del secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo ad Airolo. Oltre 3’000 visitatrici e visitatori interessati hanno colto l’occasione per scoprire da vicino gli impianti sotterranei e l’imponente tecnologia impiegata.
La giornata odierna è stata all’insegna della costruzione della galleria: famiglie, appassionati di tecnica, familiari delle persone coinvolte nel progetto e residenti si sono recati sul percorso attraverso la galleria principale, la produzione dei conci nonché il vasto cantiere presso il portale sud di Airolo. Molti hanno approfittato dell’occasione per porre domande al personale specializzato presente e per intrattenere conversazioni interessanti.
Il fascino della costruzione di galleria: vissuto da vicino
Particolarmente apprezzata è stata la visita alla fresa meccanica “Paulina”, situata a circa 500 metri dal portale sud.
Grande interesse hanno suscitato anche gli impianti di produzione dei conci, gli elementi in calcestruzzo con cui la galleria viene rivestita segmento per segmento, come pure le diverse postazioni esterne, dove erano presenti gli specialisti che hanno fornito spiegazioni al pubblico.
L’avanzamento principale procede
Lo scavo della galleria principale procede attualmente con una fresa meccanica da nord e una da sud. Parallelamente vengono già rivestiti i primi metri di galleria. La caduta dell’ultimo diaframma al centro del San Gottardo è prevista per il prossimo anno, mentre l'apertura è prevista per il 2030.
Le informazioni aggiornate sul cantiere sono disponibili sul sito del progetto:www.galleriasangottardo.ch