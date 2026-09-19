Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo
Singapore Airlines è sul podio. La compagnia aerea svizzera invece si piazza solo al 19° posto, ma può consolarsi con un altro titolo.
ZURIGO - Singapore Airlines è stata eletta la migliore compagnia aerea del mondo ai World Airline Awards 2026. Swiss, invece, scende al 19° posto, perdendo otto posizioni rispetto allo scorso anno, quando era ancora 11ª.
I World Airline Awards sono assegnati dall'organizzazione britannica di valutazione dell'aviazione Skytrax e vengono spesso definiti gli "Oscar dell'aviazione". A determinare i risultati sono le valutazioni dei passeggeri. Per l'edizione 2026, il sondaggio online si è svolto da settembre 2025 ad agosto 2026, coinvolgendo partecipanti di oltre 100 Paesi. Nei risultati sono state incluse più di 300 compagnie aeree.
Singapore Airlines vince per la sesta volta
In cima alla classifica generale c'è Singapore Airlines, che conquista così la sua sesta vittoria ai World Airline Awards. Nel 2026 si aggiudica inoltre i premi per la migliore Economy Class e il miglior catering in Economy Class.
Al secondo posto si classifica Qatar Airways, vincitrice dello scorso anno. Cathay Pacific conquista il terzo posto, mentre ANA All Nippon Airways è quarta. Turkish Airlines, quinta nella graduatoria mondiale, è la migliore compagnia aerea europea.
A completare la top ten sono Emirates, Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines e Korean Air. Lufthansa si piazza al 14° posto, mentre Swiss è 19ª, davanti a Thai Airways, 20ª.
Swiss è la compagnia aerea più pulita d'Europa
Nemmeno nelle altre classifiche di categoria pubblicate da Skytrax, la compagnia svizzera riesce a posizionarsi tra le migliori.
Nella Economy Class, le prime cinque posizioni sono occupate da Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airways, EVA Air e ANA. La migliore Premium Economy, secondo Skytrax, è invece quella di EVA Air, seguita da Emirates e Singapore Airlines.
Nella First Class trionfa Air France, davanti a Singapore Airlines e Lufthansa. Il premio per la migliore Business Class va invece a Qatar Airways, seguita da Singapore Airlines e Cathay Pacific.
Swiss riesce comunque a strappare un riconoscimento: agli Awards di quest'anno è stata eletta quale "Cleanest Airline in Europe", ossia la compagnia aerea più pulita d'Europa. A livello mondiale, il titolo va alla taiwanese Starlux Airlines. Singapore Airlines si piazza al secondo posto in questa categoria, seguita da ANA, Hainan Airlines e Cathay Pacific.
Turkish Airlines è la numero uno in Europa
Il titolo di migliore compagnia aerea europea va a Turkish Airlines, che nella classifica generale mondiale occupa il quinto posto. La compagnia vince inoltre il premio per il miglior catering in Business Class.
Air France conquista il premio per la migliore First Class. Iberia viene premiata per il miglior servizio del personale in Europa, mentre Vueling è, secondo Skytrax, la migliore compagnia low cost europea.
Oltre alle classifiche generali, Skytrax assegna riconoscimenti in numerose categorie speciali. Cathay Pacific, ad esempio, vince il premio per il miglior personale di cabina, EVA Air viene riconosciuta come la compagnia aerea più adatta alle famiglie e ANA si aggiudica il premio per i migliori servizi aeroportuali.