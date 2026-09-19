Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo

I World Airline Awards sono assegnati dall'organizzazione britannica di valutazione dell'aviazione Skytrax e vengono spesso definiti gli "Oscar dell'aviazione". A determinare i risultati sono le valutazioni dei passeggeri. Per l'edizione 2026, il sondaggio online si è svolto da settembre 2025 ad agosto 2026, coinvolgendo partecipanti di oltre 100 Paesi. Nei risultati sono state incluse più di 300 compagnie aeree.