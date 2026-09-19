«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»

«Ero come paralizzata e non sapevo cosa fare»

«L'infermiere mi stava medicando una ferita, ma improvvisamente mi ha infilato intenzionalmente una mano sotto la maglietta e mi ha massaggiato il seno», racconta la donna, che desidera rimanere anonima. Quando gli ha chiesto di smettere, l'uomo avrebbe interrotto il gesto. «Poi è sparito per mezz'ora. Ero come paralizzata e non sapevo cosa fare. Solo dopo quei 30 minuti è tornato e ha terminato di medicarmi la ferita».