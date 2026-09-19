«L'UDC non è più radicale dell'AfD in Germania»

Ispirazione per gli altri

Poco a poco, l'agenda anti-immigrazione si è diffusa in tutto il continente, prosegue nella sua analisi il ricercatore. In tal modo, l'UDC è spesso riuscita a presentare il proprio messaggio in modo più moderato. Altri partiti potrebbero aver tratto ispirazione da questo per mobilitare un ampio elettorato, suggerisce.

L'ascesa delle forze della destra radicale crea un clima «in cui le questioni relative alle politiche migratorie sembrano molto più importanti di quanto non siano in realtà», è il pensiero del politologo. Nei Paesi ricchi, solo un terzo della popolazione è realmente ostile all'immigrazione: sono proprio queste persone che l'UDC mobilita con successo da oltre 20 anni, osserva Bornschier. A suo giudizio, i democentristi hanno già raggiunto il loro pieno potenziale, ma altri schieramenti che non sono ancora altrettanto potenti beneficiano della grande attenzione riservata a questo tema.