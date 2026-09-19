ARGOVIA
Cerca di recuperare una giacca, 13enne cade da sei metri
Gravi le ferite riportate dalla givane, traportata in ospedale con la Rega
Polizia Argovia
Fonte Ats
Cerca di recuperare una giacca, 13enne cade da sei metri
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Cerca di recuperare una giacca, 13enne cade da sei metri
Gravi le ferite riportate dalla givane, traportata in ospedale con la Rega
Cerca di recuperare una giacca, 13enne cade da sei metri
Gravi le ferite riportate dalla givane, traportata in ospedale con la Rega
HERISAU - Una ragazzina di 13 anni si è ferita gravemente ieri a Walzenhausen (AR) cadendo da un'altezza di oltre sei metri nel tentativo di scavalcare la barriera di un cantiere. L'adolescente è stata trasportata in ospedale con la Rega.
La 13enne, dopo la scuola, voleva recuperare una giacca che aveva dimenticato al campo sportivo. Per farlo, ha preso una scorciatoia salendo sulla barriera, scrive in un comunicato la polizia di Appenzello Esterno.
La struttura ha però ceduto, facendo precipitare nel vuoto la giovane studentessa. Le sue lesioni sono gravi ma non potenzialmente mortali, precisano le forze dell'ordine cantonali.
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