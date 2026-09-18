Scoperta in Bolivia una nuova specie di felino

La scoperta è stata confermata attraverso dati genetici. La ricercatrice Paola Nogales-Ascarrunz ha descritto il felino come caratterizzato da un «mantello marrone chiaro con rosette di forma irregolare distribuite su tutto il corpo». Analizzando il Dna di 38 animali, gli scienziati hanno inoltre stabilito che i cosiddetti gatti tigre appartengono in realtà a cinque ceppi distinti.

«Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un ramo evolutivo a sé stante», ha spiegato il biologo Jonas Lescroart. Secondo le analisi, la sua linea genetica si è separata quasi un milione e mezzo di anni fa.