Scoperta in Bolivia una nuova specie di felino
Il tilcayo vive nelle foreste degli Yungas. Le analisi genetiche indicano un ramo evolutivo separato quasi 1,5 milioni di anni fa.
Il tilcayo vive nelle foreste degli Yungas. Le analisi genetiche indicano un ramo evolutivo separato quasi 1,5 milioni di anni fa.
LA PAZ - Un piccolo predatore delle foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie. Si tratta della prima descrizione formale di un simile mammifero in oltre un secolo.
L'animale, chiamato tilcayo dalle comunità locali, vive nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa un chilo e mezzo e misura 46 centimetri, risultando più piccolo di un gatto domestico medio. Gli studiosi gli hanno assegnato il nome scientifico Leopardus tilcayo.
La scoperta è stata confermata attraverso dati genetici. La ricercatrice Paola Nogales-Ascarrunz ha descritto il felino come caratterizzato da un «mantello marrone chiaro con rosette di forma irregolare distribuite su tutto il corpo». Analizzando il Dna di 38 animali, gli scienziati hanno inoltre stabilito che i cosiddetti gatti tigre appartengono in realtà a cinque ceppi distinti.
«Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un ramo evolutivo a sé stante», ha spiegato il biologo Jonas Lescroart. Secondo le analisi, la sua linea genetica si è separata quasi un milione e mezzo di anni fa.
Gli esperti auspicano ora che le autorità internazionali per la conservazione valutino separatamente i cinque gruppi, così da determinare con maggiore precisione il loro rischio di estinzione, in particolare in habitat minacciati come gli Yungas.