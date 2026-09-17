Il centro-sinistra ha vinto di misura. «Il Paese ha votato per un cambio di direzione»
Lo scrutinio, durato quattro giorni, ha certificato un vantaggio di soli tre seggi
STOCCOLMA - Dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centrosinistra, guidato da Magdalena Andersson, ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centro-destra, guidata dal premier uscente Ulf Kristersson. Andersson avrà ora l'incarico di formare il governo.
Con 176 seggi, il blocco di centro-sinistra supera di pochissimo quello di centro-destra (173). Kristersson ha appena annunciato su X di essere dimesso.
Dopo il voto di domenica la Svezia si è trovata con un testa a testa tra le due coalizioni ed è stato difficile determinare chi guiderà il paese. Il risultato molto ravvicinato ha lasciato Stoccolma in bilico, aspettando che venissero contati i voti provenienti dall'estero, che si è concluso solo pochi minuti fa con la conclusione del conteggio nel seggio elettorale a Göteborg, l'ultimo dei 6'626 in tutta la Svezia a terminare lo scrutinio.
I 176 seggi del cosiddetto «blocco rosso-verde» hanno in testa i Socialdemocratici di Andersson, seguiti dal partito di Sinistra, il partito di Centro e i Verdi ambientalisti.
La coalizione di centro-destra, guidata da Kristersson dei Moderati, si è invece fermata a 173 seggi e includeva anche i Democratici di Svezia (SD), la destra nazionalista che ha perso 3 punti rispetto alle elezioni del 2022.
«Il popolo svedese ha votato per un nuova direzione per il nostro paese, ha votato a favore della coesione e contro la divisione», ha affermato oggi, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi del voto, la premier e leader del partito socialdemocratico svedese Magdalena Andersson in un video pubblicato sul suo profilo della rete sociale Instagram.
Nel discorso ha inoltre sottolineato le sue priorità: «Vogliamo stimolare la crescita e diminuire l'alto tasso di disoccupazione, prendere la transizione climatica come un'opportunità per la Svezia in modo da ridurre le emissioni, ma anche diventare più ricchi e forti».
Andersson ha fatto un appello alla coesione di governo: «Vorrei guidare la Svezia verso un nuovo spirito di collaborazione. A tutti voi che avete scelto di votare per un partito diverso dal mio, avete tutto il mio rispetto. Mi impegnerò al massimo per guadagnarmi anche la vostra fiducia».