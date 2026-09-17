Lo speaker della Camera fa saltare il voto sull'impeachment di Hegseth

«Stiamo sospendendo i lavori del Congresso? E noi siamo la maggioranza?», ha tuonato Massie dall'aula della Camera. «Sto cercando di ottenere giustizia per i sopravvissuti del caso Epstein. Sto cercando di fermare una guerra», ha aggiunto Massie, deputato del Kentucky che ha perso le primarie per la riconferma alle elezioni di metà mandato dopo essere entrato in rotta di collisione con il presidente Donald Trump.

Johnson, tuttavia, aveva già liquidato l'iniziativa di Massie per l'impeachment di Hegseth definendola «una mossa propagandistica. Il segretario alla difesa ha svolto un lavoro straordinario al Dipartimento della guerra (l'appellativo ripristinato da Trump come denominazione secondaria del Dipartimento della difesa)», aveva detto.