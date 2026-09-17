MEDIO ORIENTE
«L'ordine unipolare del mondo è finito»
Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf elogia Cina e Russia per il veto a una bozza di risoluzione Usa al Consiglio di Sicurezza dell'Onu.
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Fonte Ats Ans
«L'ordine unipolare del mondo è finito»
Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf elogia Cina e Russia per il veto a una bozza di risoluzione Usa al Consiglio di Sicurezza dell'Onu.
ROMA - Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha elogiato Cina e Russia per aver posto il veto a una bozza di risoluzione statunitense al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
La proposta degli Stati Uniti era volta a reintrodurre le sanzioni internazionali contro Teheran. Secondo Ghalibaf, il veto «ha respinto l'abuso politico del Consiglio di Sicurezza e ha riaffermato lo stato di diritto».
«L'ordine unipolare in cui una parte estorceva concessioni con la forza e la coercizione è finito», ha dichiarato Ghalibaf, citato da Al Jazeera.
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