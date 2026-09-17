«L'ordine unipolare del mondo è finito»

La proposta degli Stati Uniti era volta a reintrodurre le sanzioni internazionali contro Teheran. Secondo Ghalibaf, il veto «ha respinto l'abuso politico del Consiglio di Sicurezza e ha riaffermato lo stato di diritto».

«L'ordine unipolare in cui una parte estorceva concessioni con la forza e la coercizione è finito», ha dichiarato Ghalibaf, citato da Al Jazeera.