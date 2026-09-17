Pedopornografia in rete, scoperti migliaia di video. Arrestato uno svizzero

Nel corso dell'indagine un agente della polizia italiana ha lavorato per circa un anno sotto copertura riuscendo a ricostruire la rete dell'organizzazione: una sorta di rete sociale della pedofilia. «L'attività operativa consentiva di accertare la creazione di una comunità in rete privata, strutturata e organizzata, con rigorose regole, composta di (...) 1009 partecipanti, accessibile mediante pubblicazione di un link dedicato per raccogliere più utenti, la cui permanenza era consentita previo pagamento in criptovaluta di modiche somme di denaro (definite donazioni) o condivisione di materiale nuovo di pedopornografia», spiega una nota diffusa dalla Polizia di Stato, ciatata dall'agenzia di stampa italiana Ansa.

Per scongiurare il pericolo di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine gli "amministratori" utilizzavano canali privati "esclusivi" per lo scambio informativo ed organizzativo. Uno di questi gruppi erano stato ribattezzato La Sala dei Re, a sottolinearne il contesto di potere nel quale gli amministratori dei gruppi Telegram ritenevano di operare. Gli arresti sono stati fatti in diversi regioni italiane tra cui Lombardia, Veneto, Puglia e Campania.