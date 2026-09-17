FRANCIA
Parigi, poliziotto indagato: «Preparava un attentato»
Il 35enne, descritto come aderente a un'ideologia di estrema destra radicale e violenta, era stato fermato il 23 agosto.
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Fonte Ats Ans
Parigi, poliziotto indagato: «Preparava un attentato»
Il 35enne, descritto come aderente a un'ideologia di estrema destra radicale e violenta, era stato fermato il 23 agosto.
Un agente di polizia di 35 anni è stato formalmente indagato e successivamente incarcerato a Parigi alla fine di agosto. Tra le accuse figura quella di aver preparato un atto terroristico e di aver fabbricato armi.
La notizia, inizialmente diffusa da Tf1/Lci, è stata confermata all'Afp da una fonte giudiziaria.
Secondo una fonte vicina al caso, il sospettato aderiva a «un'ideologia di estrema destra radicale e violenta». L'uomo era stato fermato sulla pubblica via il 23 agosto.
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