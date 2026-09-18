STATI UNITI / RUSSIA
Trump valuta accordi commerciali con Mosca, prima della fine della guerra
Gli Usa ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati sull'Ucraina
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
Trump valuta accordi commerciali con Mosca, prima della fine della guerra
Gli Usa ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati sull'Ucraina
NEW YORK - La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, citando «due fonti vicine ai colloqui».
Secondo il Nyt, ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo, Vladimir Putin, può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia, gli Usa ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni.
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