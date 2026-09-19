MASSAGNO
Da oggi Massagno è (decisamente) più pulita
Grazie a un Clean Up Day, organizzato con il supporto del Rotaract, che ha riscontrato un'ottima partecipazione.
Comune di Massagno
Da oggi Massagno è (decisamente) più pulita
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Da oggi Massagno è (decisamente) più pulita
Grazie a un Clean Up Day, organizzato con il supporto del Rotaract, che ha riscontrato un'ottima partecipazione.
Da oggi Massagno è (decisamente) più pulita
Grazie a un Clean Up Day, organizzato con il supporto del Rotaract, che ha riscontrato un'ottima partecipazione.
MASSAGNO - In questo bel sabato soleggiato e praticamente estivo c'è chi ha deciso di passare una giornata un po' diversa dal solito, nel segno dell'ambiente e della lotta al fenomeno del littering.
Il Clean Up Day di Massagno, organizzato in collaborazione con il Rotaract del Rotary Club, si è tenuto con un'ottima partecipazione di pubblico.
La giornata dei “grandi”, lo ricordiamo, segue quella delle scuole, che si è tenuta lungo tutta la giornata di venerdì.
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