Malore e ricovero per Seoane: salterà Young Boys-San Gallo
All'allenatore dei bernesi è stata diagnostica un'infiammazione del nervo vestibolare dell'orecchio interno.
SUPER LEAGUE - Gerardo Seoane non sarà in panchina questa sera per la sfida tra Young Boys e San Gallo, valida per l'11ª giornata di Super League. Il 47enne allenatore del club bernese è stato ricoverato venerdì in ospedale dopo aver accusato vertigini e un malore.
Gli accertamenti medici hanno rivelato un'infiammazione del nervo vestibolare dell'orecchio interno. Lo ha comunicato lo stesso Young Boys in una nota diffusa sabato in serata.
Le condizioni del tecnico svizzero sono in miglioramento. Seoane ha potuto lasciare l'ospedale già sabato pomeriggio e sta proseguendo la convalescenza a casa. L'ex allenatore di Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach seguirà quindi in televisione la partita, in programma alle 20.30 allo stadio Wankdorf di Berna.
Secondo quanto comunicato dal club, Seoane dovrebbe tornare al lavoro la prossima settimana. Contro il San Gallo, a guidare lo Young Boys dalla panchina sarà quindi il viceallenatore Matteo Vanetta, che assumerà temporaneamente la guida della squadra. Sarà affiancato da Patrick Schnarwiler e dal resto dello staff tecnico bernese.