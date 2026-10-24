Malore e ricovero per Seoane: salterà Young Boys-San Gallo

Le condizioni del tecnico svizzero sono in miglioramento. Seoane ha potuto lasciare l'ospedale già sabato pomeriggio e sta proseguendo la convalescenza a casa. L'ex allenatore di Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach seguirà quindi in televisione la partita, in programma alle 20.30 allo stadio Wankdorf di Berna.

Secondo quanto comunicato dal club, Seoane dovrebbe tornare al lavoro la prossima settimana. Contro il San Gallo, a guidare lo Young Boys dalla panchina sarà quindi il viceallenatore Matteo Vanetta, che assumerà temporaneamente la guida della squadra. Sarà affiancato da Patrick Schnarwiler e dal resto dello staff tecnico bernese.