Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti
I bianconeri dominano in Spagna, volano sul 4-1, poi rischiano di farsi rimontare. Nel finale arriva però il 5-2 del tedesco. È il ventesimo risultato utile consecutivo.
I bianconeri dominano in Spagna, volano sul 4-1, poi rischiano di farsi rimontare. Nel finale arriva però il 5-2 del tedesco. È il ventesimo risultato utile consecutivo.
|13
|David Soria
|17
|Kiko Femenia 46'
|5
|Abdelkabir Abqar 46'
|26
|Jean Ives Valou
|3
|Davinchi 46'
|2
|Djene Dakonam
|16
|Francho Serrano
|21
|Andres Garcia
|9
|Borja Mayoral
|28
|Alberto Risco 46'
|20
|Ivan Azon 66'
|4
|Saba Sazonov
|15
|Sebastian Boselli
|22
|Johan Mojica 46'
|8
|Nemanja Gudelj 46'
|11
|Ramon Terrats 46'
|6
|Mario Martin
|10
|Martin Satriano 46'
|1
|Jiri Letacek
|35
|Diego Ferrer
|19
|Enes Unal 66'
|David Von Ballmoos
|16
|Antonios Papadopoulos
|6
|Lars Lukas Mai
|17
|Hannes Delcroix
|3
|75' Mattia Zanotti
|46
|Uran Bislimi
|25
|Anto Grgic
|8
|75' Daniel Dos Santos
|27
|59' Yanis Cimignani
|21
|66' Albian Ajeti
|9
|59' Dereck Alessandro Moncada Arguijo
|30
|66' Kevin Behrens
|91
|75' Ezgjan Alioski
|7
|75' Behruzjon Karimov
|2
|59' Elias Pihlstrom
|24
|Felix Gebhard
|28
|Beckham Castro
|22
|Ahmed Kendouci
|14
|Diego Mina
|99
|Damian Kelvin
|4
|59' Martim Marques
|26
GETAFE - Il Lugano non si ferma più. I bianconeri sbancano il campo del Getafe con un pirotecnico 5-2 e centrano il ventesimo risultato utile consecutivo. Una serata da incorniciare, con un finale da brividi prima che la rete di Behrens mettesse il sigillo su una vittoria pesantissima.
L'avvio è semplicemente pazzesco. Alla vigilia, il Getafe era stato descritto come una squadra solida, compatta e capace di concedere pochissimo. In campo, però, gli spagnoli - che scelgono un massiccio turnover dando la precedenza alla Liga - mostrano tutt'altro volto.
Dopo appena sette minuti, il tabellone segna già un incredibile 1-2. I padroni di casa passano in vantaggio al 2' con Azon, bravo ad approfittare di un grave errore in impostazione di Grgic. La risposta bianconera è immediata: Dos Santos pennella un assist perfetto per Ajeti, che firma il pareggio. Quattro minuti più tardi, Cimignani completa la rimonta con un sinistro chirurgico che sorprende Soria.
Il Lugano prende in mano la partita e continua a far male in ripartenza. Al 23' Dos Santos sfiora il tris su assist di Zanotti, ma l'appuntamento con il gol è soltanto rimandato. Tre minuti dopo, Moncada fugge sulla fascia e serve un pallone perfetto ad Ajeti, che al volo infila l'angolino basso e firma la doppietta personale. Al 26' è già 1-3. Il Getafe viene fischiato dai propri tifosi e prima dell'intervallo rischia anche di incassare il poker, ma Soria respinge un altro tentativo di Ajeti.
Insoddisfatto, Bordalas corre ai ripari durante la pausa e inserisce quattro titolari: Gudelj, Mojica, Terrats e Satriano. Il Getafe riparte all'attacco, ma l'illusione dura poco. Al 50' Francho regala palla a Zanotti, che si invola e mette in mezzo. Moncada lascia sfilare con un velo intelligente e Bislimi scarica una bordata sotto la traversa: 1-4, Lugano spietato.
La partita sembra chiusa, ma il finale si trasforma in un thriller. Von Ballmoos commette una papera clamorosa e permette a Borja Mayoral di firmare il 2-4. La rete riaccende il Getafe, che si riversa in avanti, mentre i bianconeri faticano a uscire dalla propria metà campo. Il portiere prova a farsi perdonare con un grande intervento su Budelj, ma la pressione spagnola non si placa: i calci d'angolo conquistati dai padroni di casa arrivano a quota 14.
Il Lugano soffre, stringe i denti e resiste all'assalto. Proprio quando la rimonta del Getafe sembra farsi minacciosa, arriva il colpo che chiude definitivamente i conti: Behrens approfitta dell'ennesimo pasticcio della retroguardia iberica e firma il 5-2, spegnendo le speranze spagnole.
I bianconeri possono così festeggiare una vittoria di grande peso, impreziosita da cinque reti e dal ventesimo risultato utile consecutivo. Il finale ha fatto tremare, ma il Lugano ha saputo resistere e mettere al sicuro il risultato. E dopo appena due giornate, il cammino europeo si fa sempre più promettente.
GETAFE - LUGANO 2-5 (1-3)
Reti: 2' Azon 1-0, 3' Ajeti 1-1, 7' Cimignani 1-2, 26' Ajeti 1-3, 50' Bislimi 1-4, 74' Borja Majoral 2-4, 91' Behrens 2-5
GETAFE - Soria; Kiko Femenina, Abqar (46' Terrats), Valou, Davinchi (46' Mojica); Djene, Francho; Garcia (46' Satriano), Borja Majoral, Alberto Alcantara (46' Gudelj); Azon (66' Unal).
LUGANO - Von Ballmoos; Papadopoulos, Delcroix, Mai; Zanotti (75' Alioski), Bislimi, Grgic, Cimignani (59' Marques); Dos Santos (75' Karimov), Moncada (59' Pihlstrom); Ajeti (66' Behrens).
Note: Estadio Coliseum. Ammoniti: 13' Cimignani, 20' Bislimi, 23' Borja Majoral, 57' Moncada, 70' Mai, 73' Zanotti.
In Europa League, il Sunderland di Xhaka non va oltre il pareggio sul campo del Lech Poznan. Un punto anche per la Juventus, fermata sul 2-2 allo Stadium dal Rennes. Dopo il vantaggio firmato da Celik, i bianconeri subiscono la rimonta francese, con le reti di Tamari e Dia su rigore. A evitare la sconfitta ci pensa Woltemade, che dal dischetto ristabilisce la parità. Serata da dimenticare, invece, per il Milan di Jashari, in campo per tutti i 90 minuti. I rossoneri crollano in Inghilterra, travolti 3-0 dal Bournemouth. A segno Kluivert e Tavernier, entrambi su rigore, e Adli. A pesare è anche l’espulsione di Maignan, punito per aver messo entrambe le mani sul volto di un avversario: dall’episodio nasce il secondo penalty della serata.
Passando alla Conference League, prosegue il momento difficile del Thun, che incassa la seconda sconfitta consecutiva. I campioni svizzeri si arrendono per 1-0 all’Hajduk Spalato alla Stockhorn Arena, dove decide la rete di De Almeida al 17’. Nelle due sfide più attese, il Monaco supera 3-0 il Friburgo grazie ai gol di Brunner, Camara e Ansu Fati. Vittoria anche per l’Ajax, che piega l’Atalanta nel finale: a decidere il match sono Arokodare all’87’ e Ouazane al 93’.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Panathinaikos Athens
|2
|6
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|2
|Lugano
|2
|6
|2
|0
|0
|8
|4
|4
|3
|Brann
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|4
|Trabzonspor
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|5
|Twente
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|Monaco
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|St.Truiden
|2
|6
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|8
|Hnk Hajduk Split
|2
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|9
|Brighton
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|10
|FC Copenhagen
|2
|4
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|11
|Cs Universitatea Craiova
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|12
|Mjaellby
|2
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|13
|Ajax
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|14
|Fk Borac Banja Luka
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|15
|Atalanta
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|16
|Braga
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|17
|Gent
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|18
|SC Freiburg
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|19
|FC Nordsjaelland
|2
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|20
|KF Egnatia Rrogozhine
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|21
|Riga Fc
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|22
|FK Crvena Zvezda
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|23
|CSKA Sofia
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|24
|Jablonec
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|25
|FC Midtjylland
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|26
|AGF
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|27
|Pafos Fc
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|28
|Hearts
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|29
|FC Iberia 1999
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|30
|Getafe CF
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|31
|Kairat Almaty
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|32
|Thun
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|33
|Lincoln Red Imps
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|34
|KuPS
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|35
|Inter Club D Escaldes
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|36
|FK Kauno Zalgiris
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|8
|-7