Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti

In Europa League, il Sunderland di Xhaka non va oltre il pareggio sul campo del Lech Poznan. Un punto anche per la Juventus, fermata sul 2-2 allo Stadium dal Rennes. Dopo il vantaggio firmato da Celik, i bianconeri subiscono la rimonta francese, con le reti di Tamari e Dia su rigore. A evitare la sconfitta ci pensa Woltemade, che dal dischetto ristabilisce la parità. Serata da dimenticare, invece, per il Milan di Jashari, in campo per tutti i 90 minuti. I rossoneri crollano in Inghilterra, travolti 3-0 dal Bournemouth. A segno Kluivert e Tavernier, entrambi su rigore, e Adli. A pesare è anche l’espulsione di Maignan, punito per aver messo entrambe le mani sul volto di un avversario: dall’episodio nasce il secondo penalty della serata.

Passando alla Conference League, prosegue il momento difficile del Thun, che incassa la seconda sconfitta consecutiva. I campioni svizzeri si arrendono per 1-0 all’Hajduk Spalato alla Stockhorn Arena, dove decide la rete di De Almeida al 17’. Nelle due sfide più attese, il Monaco supera 3-0 il Friburgo grazie ai gol di Brunner, Camara e Ansu Fati. Vittoria anche per l’Ajax, che piega l’Atalanta nel finale: a decidere il match sono Arokodare all’87’ e Ouazane al 93’.