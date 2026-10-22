La Svizzera U21 arriva a Bellinzona

Per i due incontri, Alex Frei e il suo staff convocheranno giocatori nati dal 2006 in poi, che dall’estate 2027 potranno prendere parte alla campagna di qualificazione agli Europei Under 21 del 2029. Anche Romania e Italia schiereranno calciatori della stessa fascia d’età. Ai fini statistici, entrambe le sfide saranno quindi conteggiate come partite internazionali Under 20.