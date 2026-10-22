La Svizzera U21 arriva a Bellinzona
L'amichevole del 13 novembre contro la Romania si giocherà all'ombra dei Castelli. L'ingresso sarà gratuito
BELLINZONA - Dopo la sfida contro il Lussemburgo giocata a Lugano lo scorso 25 settembre, la Nazionale Under 21 di Alex Frei torna in Ticino e affronterà la Romania venerdì 13 novembre allo Stadio Comunale di Bellinzona (calcio d'inizio alle 19). Tre giorni dopo, lunedì 16 novembre, la selezione elvetica sarà impegnata ad Abano Terme contro l’Italia.
Per i due incontri, Alex Frei e il suo staff convocheranno giocatori nati dal 2006 in poi, che dall’estate 2027 potranno prendere parte alla campagna di qualificazione agli Europei Under 21 del 2029. Anche Romania e Italia schiereranno calciatori della stessa fascia d’età. Ai fini statistici, entrambe le sfide saranno quindi conteggiate come partite internazionali Under 20.
Ingresso gratuito a Bellinzona
L’ingresso alla partita contro la Romania allo Stadio Comunale sarà gratuito. L’Associazione Svizzera di Football (ASF) invita i tifosi a partecipare numerosi per vivere una grande festa del calcio nella capitale ticinese.