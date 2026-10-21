È dolce la prima di Abbenante
Il Bellinzona si impone per 2-0 sul Brühl al Comunale e abbandona il fondo della classifica. Decisive le reti di Aymon e Zaic nella ripresa.
Il Bellinzona si impone per 2-0 sul Brühl al Comunale e abbandona il fondo della classifica. Decisive le reti di Aymon e Zaic nella ripresa.
BELLINZONA - Dopo l'ennesimo terremoto che ha portato all'allontanamento di Beppe Sannino, il Bellinzona ripartiva questa sera ancora una volta da zero, affrontando il Brühl al Comunale.
Alla prima partita con Riccardo Abbenante in panchina (a interim), i granata hanno offerto una buona prestazione su un campo reso pesantissimo dalle forti precipitazioni cadute prima del match. Nonostante il predominio, però, nel primo tempo non sono riusciti a trovare la via del gol.
La ripresa si è invece aperta con il meritatissimo vantaggio firmato da Aymon. E all'82' è poi arrivato il raddoppio di Zaic, che ha chiuso i conti. Buona la prima, dunque, per Abbenante.
Per il Bellinzona si tratta della seconda vittoria di questa tribolatissima stagione in Promotion League. Tre punti preziosi, che permettono ai granata di abbandonare l'ultimo posto, lasciandolo all'Under 21 del Lucerna, e di agganciare il Bavois a otto punti in classifica.