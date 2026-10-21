È dolce la prima di Abbenante

La ripresa si è invece aperta con il meritatissimo vantaggio firmato da Aymon. E all'82' è poi arrivato il raddoppio di Zaic, che ha chiuso i conti. Buona la prima, dunque, per Abbenante.

Per il Bellinzona si tratta della seconda vittoria di questa tribolatissima stagione in Promotion League. Tre punti preziosi, che permettono ai granata di abbandonare l'ultimo posto, lasciandolo all'Under 21 del Lucerna, e di agganciare il Bavois a otto punti in classifica.