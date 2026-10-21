Paçarizi e il suo Lugano: «Promisi la promozione ai tifosi. Poi arrivò Zeman...»

Una Super League ottenuta ma mai "testata" - «Sì, qualche rimpianto c'è, perché da calciatore ambisci sempre ad arrivare il più lontano possibile. Avevo ancora un contratto con il Lugano, ma l'arrivo di Zeman ha cambiato i miei piani. Ho svolto tutta la preparazione con la squadra, ma una settimana prima dell'inizio del campionato mi è stato comunicato che non avrebbe puntato su di me. Ci sono rimasto male, anche perché durante l'estate avevo rifiutato alcune offerte proprio per restare a Lugano. Peccato, perché nonostante avessi giocato poco nel finale di stagione, mi sentivo ancora bene. Ma ormai è andata così».