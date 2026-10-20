NATIONAL LEAGUE
Daniel Carr fermato per il pugno ad Haas
L'attaccante dell'Ajoie ha già scontato un turno di squalifica
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Daniel Carr fermato per il pugno ad Haas
L'attaccante dell'Ajoie ha già scontato un turno di squalifica
PORRENTRUY - L'attaccante dell'Ajoie Daniel Carr è stato squalificato per cinque partite e multato di 7'600 franchi per aver sferrato un pugno a Gaëtan Haas durante la sfida di National League fra la sua squadra e il Bienne, giocata lo scorso 16 ottobre.
Il 34enne ex Lugano ha già scontato una giornata di squalifica e salterà, tra le altre, la trasferta ad Ambrì in programma sabato.
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