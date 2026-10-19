Una razzia fra le auto nella notte: «È un po' come se ti entrassero in casa»
Questo fine settimana, complici le tenebre, ignoti hanno preso di mira diversi veicoli parcheggiati in quel di Coldrerio. Le conferme della Polizia cantonale e il racconto di una delle vittime.
COLDRERIO - Alzarsi in un sonnecchioso sabato, fare colazione, avviarsi verso la tipica mattinata di faccende e raggelarsi davanti alla brutta sorpresa: nella notte l'auto è stata aperta e svaligiata.
È quello che è successo a diversi abitanti di Coldrerio, vittime delle attenzioni di un gruppo di ignote “donnole” delle auto che ha colpito diverse vetture che sostavano nei parcheggi all'aperto del comune.
Le segnalazioni, postate sui social e giunte anche in redazione, sembrerebbero indicare un'azione piuttosto estesa su tutto il territorio comunale. Dai parcheggi antistanti il nucleo fino a Via Mercole.
In alcuni casi, come quello di Paolo*, non è tanto la refurtiva «un paio di auricolari bluetooth strausati, un cavo USB-C che non funziona nemmeno tanto bene» ma piuttosto il senso di disagio: «mi hanno messo sottosopra l'automobile in cerca di chissà che cosa, ci si sente violati, invasi in uno spazio che consideravamo sicuro... è un po' come se ti entrassero in casa».
La sua auto, ci conferma il lettore, era chiusa: «Non ci sono evidenti segni di scasso, ma in qualche modo sono riusciti ad aprirla, diciamo che le Clio non sono proprio delle casseforti». Non è chiaro se tutte le auto oggetto delle attenzioni dei ladri fossero anch'esse chiuse.
Altre segnalazioni apparse su Facebook parlano di altri bottini sempre relativamente magri, fra una spicciolata di contanti, occhiali da sole e anche «uno zaino vecchio». In fin dei conti è difficile che si lasci nelle auto parcheggiate qualcosa davvero di valore, soprattutto di notte.
In diversi, al posto di andare a fare la spesa al centro commerciale, questo sabato mattina hanno finito per recarsi al Posto di polizia per sporgere regolare denuncia.
Contattata da tio.ch, la Polizia cantonale conferma «che la Centrale comune di allarme (CECAL) ha ricevuto diverse segnalazioni relative a una serie di furti ai danni di veicoli in territorio di Coldrerio».
Al momento «risultano cinque segnalazioni, di cui quattro per furto senza scasso nei veicoli ed una per furto con scasso nei veicoli. L’eventuale refurtiva non è ancora stata quantificata», puntualizza la Cantonale che ribadisce come «le indagini atte all’identificazione del o degli autori siano in corso».
*vero nome noto alla redazione