Fra’ Michele Ravetta ospite a Caviano

Frate cappuccino, sacerdote e assistente sociale, Fra’ Michele Ravetta dedica da anni il proprio impegno all’accompagnamento spirituale e umano delle persone, operando in diversi ambiti tra cui quello ospedaliero, carcerario e sociale. La sua presenza rappresenterà una preziosa occasione di incontro, dialogo e condivisione nel segno della fede e della fraternità che caratterizzano questa importante ricorrenza.

Al termine della Celebrazione Eucaristica si svolgerà la tradizionale processione con la statua di San Carlo Borromeo, momento particolarmente sentito dalla Comunità. Sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Nascente vi sarà poi un momento conviviale in cui il Consiglio Parrocchiale di Caviano offrirà un aperitivo a tutti i presenti.