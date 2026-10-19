Mendrisio «troppo passiva» per quanto riguarda la “seduzione” di nuove aziende?

«Il tema non è nuovo. Già nella risposta del 26 febbraio 2021 all’interrogazione «Promovimento Economico Post Covid a Mendrisio» il Municipio affrontava l’attrattività per imprese ad alto valore aggiunto e richiamava l’importanza delle condizioni quadro. A distanza di anni, è legittimo chiedere quali azioni specifiche siano state intraprese e quali risultati siano stati ottenuti», chiosano gli interroganti.