Mendrisio «troppo passiva» per quanto riguarda la “seduzione” di nuove aziende?
Se lo chiede il gruppo UDC-UDF con un'interrogazione, primo firmatario Roberto Pellegrini.
MENDRISIO - Mendrisio cerca nuove aziende o si limita ad accogliere chi arriva? Il gruppo UDC-UDF, primo firmatario Roberto Pellegrini, lo chiede al Municipio con un'interrogazione depositata il 19 ottobre 2026.
Per i firmatari, rafforzare il tessuto economico, affinché si creino posti di lavoro e si ampli la base fiscale «richiede di individuare le imprese interessanti, contattarle e costruire proposte concrete di insediamento». Dalle informazioni ricevute in commissione emerge invece «l'impressione di un approccio passivo».
Stando a Pellegrini, l'Ufficio Sviluppo economico dovrebbe avere compiti che vanno oltre lo sportello informativo: accompagnamento delle imprese, collaborazione con il Cantone, marketing territoriale.
Il consuntivo 2025 riferisce di contatti con aziende ed enti, ma non riporta «quante nuove imprese siano state effettivamente attratte su iniziativa della Città», né con quali ricadute su impieghi e gettito. Anche l'impiego dei CHF 64'342 iscritti a consuntivo 2025 alla voce “promozione economica” non sarebbe chiarito nel dettaglio.
«Il tema non è nuovo. Già nella risposta del 26 febbraio 2021 all’interrogazione «Promovimento Economico Post Covid a Mendrisio» il Municipio affrontava l’attrattività per imprese ad alto valore aggiunto e richiamava l’importanza delle condizioni quadro. A distanza di anni, è legittimo chiedere quali azioni specifiche siano state intraprese e quali risultati siano stati ottenuti», chiosano gli interroganti.
Nel mirino anche la strategia Mendreasy, presentata nell'aprile 2025, con portale multilingue, video promozionali e kit di benvenuto. Utile, riconoscono i firmatari, ma un kit di benvenuto è «come il materiale consegnato in albergo: orienta chi ha già scelto la destinazione».
Il gruppo richiama infine la propria mozione sulle materie prime. A Mendrisio operano già aziende del settore e dei servizi collegati, alcune affiliate alla Lugano Commodity Trading Association. A Lugano il comparto produce risultati economici, occupazionali e fiscali rilevanti: «L'obiettivo non è copiarne il modello, ma verificare se la città possa ritagliarsi uno spazio complementare, valutando costi, rischi e benefici di un'azione mirata», concludono.
Da cui le domande volte al Municipio:
1. Strategia e mandato
Quale strategia adotta oggi il Municipio per favorire l'insediamento di nuove aziende a Mendrisio? Quali settori economici sono considerati prioritari e quali obiettivi concreti sono stati definiti per l'attività di promovimento economico?
2. Risorse impiegate
Quali risorse finanziarie e di personale sono state destinate negli ultimi cinque anni all'Ufficio sviluppo economico e quale quota di tali risorse è stata dedicata specificamente alla ricerca e all'attrazione di nuove imprese?
3. Attività svolte
Quali attività di ricerca attiva, promozione, contatto con potenziali investitori e accompagnamento all'insediamento sono state svolte negli ultimi cinque anni e quali indicatori vengono utilizzati per misurarne l'efficacia?
4. Risultati ottenuti
Quante aziende si sono insediate a Mendrisio a seguito di un intervento documentabile dell'Ufficio sviluppo economico e quali ricadute economiche, occupazionali e fiscali possono essere attribuite a tali insediamenti in forma aggregata?
5. Progetti di marketing territoriale
Quali costi e quali risultati verificabili hanno generato le principali iniziative di marketing territoriale?
promosse o sostenute dalla Città, compresa la strategia Mendreasy, in termini di contatti qualificati,
nuovi insediamenti, nuovi posti di lavoro e nuovi contribuenti?
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6. Collaborazioni e prospettive future
Come vengono coordinate le attività della Città con gli enti cantonali e regionali competenti in materia
di sviluppo economico e quali ulteriori misure il Municipio intende adottare per rafforzare la capacità
attrattiva di Mendrisio nei confronti di nuove imprese? Con quale cadenza e in che forma?
7. Monitoraggio e trasparenza
Il Municipio è disposto a presentare periodicamente al Consiglio comunale un rapporto sintetico che
permetta di monitorare risorse impiegate, attività svolte, aziende insediate e risultati economici
ottenuti? Con quale cadenza e in che forma?