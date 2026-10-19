Innovazione e competitività: 15 aziende italiane e svizzere a confronto in Ticino
Focus su automazione e gestione della crescita per rafforzare la collaborazione e la competitività oltreconfine.
MENDRISIO - Quindici aziende italiane e svizzere si sono incontrate a Mendrisio per confrontarsi su innovazione, processi produttivi e strategie di crescita. L'occasione è stata la seconda tappa di «MITICA in Tour - Viaggio nelle PMI che innovano», ospitata da Plastifil SA e Variosystems nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera, di cui Fondazione Agire è capofila per la parte elvetica.
L'iniziativa punta a favorire lo scambio di competenze tra le piccole e medie imprese dei due territori, attraverso visite aziendali e la condivisione di esperienze concrete.
Due modelli industriali a confronto
La visita a Plastifil ha permesso di approfondire il ruolo dell'automazione, delle competenze del personale e dell'ottimizzazione delle risorse nella produzione di beni ad alto valore aggiunto.
«L'innovazione nelle PMI ticinesi è spesso incrementale e si concretizza con la possibilità e la capacità di integrare nuove tecnologie nei processi aziendali per aumentare produttività e valore aggiunto», ha sottolineato Martino Piccioli, presidente di Plastifil e vicepresidente dell'Associazione industrie ticinesi (AITI).
Secondo Piccioli, la collaborazione con le aziende italiane rappresenta un'opportunità per sviluppare sinergie e valorizzare competenze complementari, rafforzando la competitività dell'industria ticinese sui mercati nazionali e internazionali.
A Variosystems, invece, l'attenzione si è concentrata sulla gestione della crescita internazionale. Tra gli strumenti illustrati figurano il miglioramento continuo, le pratiche 5S e la standardizzazione dei processi, fondamentali per garantire qualità ed efficienza in un'organizzazione attiva a livello globale.
La collaborazione oltreconfine
L'appuntamento ticinese segue la prima tappa del progetto, svoltasi il 15 giugno nel Lecchese e dedicata alla robotica e all'automazione. Il percorso intende offrire alle imprese occasioni per conoscere soluzioni organizzative e tecnologiche da adattare alle proprie attività.
«Giornate come questa contribuiscono alla crescita delle nostre aziende perché mettono in contatto imprenditori che, nel territorio insubrico, condividono una visione e affrontano problematiche comuni», ha osservato Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco. Per Petracca, il valore di questi incontri consiste soprattutto nella possibilità di tornare in azienda con nuove idee e strumenti di miglioramento.
Il progetto MITICA, acronimo di «Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate», è sostenuto dal programma Interreg Italia-Svizzera e cofinanziato dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dalla Confederazione e dai Cantoni. L'obiettivo è rafforzare la competitività delle PMI attraverso la cooperazione transfrontaliera e il trasferimento di conoscenze.