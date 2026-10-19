Innovazione e competitività: 15 aziende italiane e svizzere a confronto in Ticino

MENDRISIO - Quindici aziende italiane e svizzere si sono incontrate a Mendrisio per confrontarsi su innovazione, processi produttivi e strategie di crescita. L'occasione è stata la seconda tappa di «MITICA in Tour - Viaggio nelle PMI che innovano», ospitata da Plastifil SA e Variosystems nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera, di cui Fondazione Agire è capofila per la parte elvetica.