A9, ancora chiusure notturne tra Chiasso e Como

Il tratto Como Centro-Chiasso, in direzione della Svizzera, sarà chiuso dalle 22 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 ottobre, nelle notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre (dalle 22 alle 5) e dalle 23 di venerdì 23 alle 6 di sabato 24 ottobre. Durante queste fasce orarie sarà chiuso anche l'ingresso di Como Centro in entrambe le direzioni. Chi dovrà raggiungere il Ticino potrà seguire la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino alla dogana cittadina.

Resta inoltre chiuso fino al 14 novembre l'ingresso di Fino Mornasco in entrambe le direzioni, per lavori di riqualificazione degli impianti della stazione.