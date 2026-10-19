Separare famiglia e lavoro? «Noi facciamo il contrario e funziona... benissimo!»

«Quando ho visto questo posto non ho potuto fare a meno di innamorarmene», ci racconta chef Federico Palladino, «ho deciso di rischiare, malgrado tutte le incertezze, io e la mia compagna (oggi moglie, ndr.) ci siamo licenziati dai nostri impieghi precedenti e abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura “in solo”». Non era solo la Masseria, ma anche tutto il contorno: «La posizione, comunque centrale - anche se un po' discosta - in mezzo al verde, e poi la Masseria è davvero bellissima», sorride.

Parlando di incertezze, prima, eravamo forse un po' eufemistici: era il 2021 e il Covid incombeva sul mondo, e sul settore della ristorazione: «Mia moglie mi diceva: “Ma sei sicuro? Con tutto quello che si sta dicendo”, ma non ci siamo tirati indietro giunti al momento di aprire... ecco che scatta il lockdown», ride, «abbiamo deciso che non potevamo arrenderci, abbiamo messo da parte i completi in ceramica e abbiamo tirato fuori il bambù e ideato dei menù da asporto. La reazione è stata positiva e ci ha permesso di “tenere duro” fino all'alleggerimento delle misure che ci ha poi portato fino alla riapertura».