Coniugi decapitati in casa, c'è un fermo
Le vittime, di 74 e 82 anni, trovate legate e senza testa. Un misterioso messaggio inviato dal telefono della donna dopo la sua presunta morte.
MODENA - Orrore a Mirandola, in provincia di Modena, dove due coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione, legati mani e piedi, massacrati con un'arma bianca e decapitati. Le teste erano state spostate in un'altra stanza. A riportare i dettagli della vicenda è Il Resto del Carlino.
Le vittime sono una donna di 74 anni, e il marito di 82. A dare l'allarme è stata una vicina, insospettita dalla loro assenza durante le consuete attività quotidiane. I vigili del fuoco, intervenuti per un soccorso, si sono trovati davanti a una scena agghiacciante, con mobili rovesciati e diverse armi bianche insanguinate.
I sospetti si sono concentrati sul figlio 55enne della donna, Daniele, che abita accanto alla coppia ed è stato fermato nella notte. Secondo quanto riferito, l'uomo era seguito dai servizi sociali e secondo le ultime informazioni, l'uomo saerbbe ora in stato di fermo dopo essere stato ascoltato nella notte.
Gli investigatori stanno inoltre verificando un messaggio inviato dal telefono della vittima intorno alle 19.30, quando, secondo i primi accertamenti medico-legali, la donna sarebbe già stata morta. Resta da chiarire chi abbia risposto al suo posto.
Le indagini sono affidate alla Polizia e coordinate dalla Procura di Modena. Sul posto il dirigente della squadra mobile Mario Paternoster e il pm di turno, il sostituto procuratore Marco Niccolini. Per i delicati rilievi sta operando la Polizia scientifica.
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