Coniugi decapitati in casa, c'è un fermo

I sospetti si sono concentrati sul figlio 55enne della donna, Daniele, che abita accanto alla coppia ed è stato fermato nella notte. Secondo quanto riferito, l'uomo era seguito dai servizi sociali e secondo le ultime informazioni, l'uomo saerbbe ora in stato di fermo dopo essere stato ascoltato nella notte.

Gli investigatori stanno inoltre verificando un messaggio inviato dal telefono della vittima intorno alle 19.30, quando, secondo i primi accertamenti medico-legali, la donna sarebbe già stata morta. Resta da chiarire chi abbia risposto al suo posto.