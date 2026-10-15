Macron incontra Zelensky: «Mosca è impantanata, Kiev va sostenuta»
Il presidente francese ribadisce il sostegno all'Ucraina. Zelensky annuncia nuovi aiuti militari e denuncia un attacco russo alle infrastrutture energetiche.
BRUXELLES - La Francia conferma il proprio sostegno all'Ucraina e invita gli alleati a fornire a Kiev tutti i mezzi necessari per difendersi dall'offensiva russa. È il messaggio lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron dopo l'incontro con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.
«Stasera ho ribadito al presidente Zelensky la nostra determinazione a stare al fianco dell'Ucraina e del popolo ucraino», ha scritto Macron su X. Secondo il leader dell'Eliseo, «la Russia sceglie di fare un'escalation perché è impantanata sul fronte». Per questo, ha sottolineato, è fondamentale che gli alleati forniscano collettivamente all'Ucraina gli strumenti necessari per proteggere la popolazione civile e le infrastrutture. Macron ha inoltre confermato l'impegno francese nella ricerca di «una pace solida e duratura», assicurando che Parigi continuerà ad assumersi le proprie responsabilità.
Da parte sua, Zelensky ha definito il colloquio «molto sostanzioso», ringraziando la Francia per gli sforzi compiuti nel contrastare l'escalation russa. Il presidente ucraino ha riferito che, proprio durante l'incontro, le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco con droni contro le infrastrutture energetiche di Luc'k, provocando interruzioni nell'erogazione dell'elettricità. Zelensky ha inoltre accusato Mosca di aver ignorato la proposta americana di un «cessate il fuoco energetico» e di voler sfruttare i problemi di funzionamento di Starlink per intensificare gli attacchi contro le infrastrutture essenziali.
Al centro del confronto anche il rafforzamento delle capacità difensive ucraine. «Con Emmanuel abbiamo discusso diverse strategie di contrasto», ha spiegato Zelensky, annunciando che entro la fine del mese saranno consegnati nuovi pacchetti di aiuti destinati a potenziare l'aviazione da combattimento di Kiev.
Un altro punto riguarda il sistema europeo di difesa antibalistica. Secondo Zelensky, i lavori per il progetto Freyja stanno accelerando, con l'obiettivo di renderlo operativo entro la fine dell'anno. Il presidente ucraino ha infine confermato che tutte le licenze per la produzione di armamenti promesse dalla Francia sono già state ottenute. «È fondamentale procedere ora con una rapida attuazione a livello operativo», ha concluso.