Macron incontra Zelensky: «Mosca è impantanata, Kiev va sostenuta»

«Stasera ho ribadito al presidente Zelensky la nostra determinazione a stare al fianco dell'Ucraina e del popolo ucraino», ha scritto Macron su X. Secondo il leader dell'Eliseo, «la Russia sceglie di fare un'escalation perché è impantanata sul fronte». Per questo, ha sottolineato, è fondamentale che gli alleati forniscano collettivamente all'Ucraina gli strumenti necessari per proteggere la popolazione civile e le infrastrutture. Macron ha inoltre confermato l'impegno francese nella ricerca di «una pace solida e duratura», assicurando che Parigi continuerà ad assumersi le proprie responsabilità.