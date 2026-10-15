ITALIA
Ricercato per omicidio in Pakistan, arrestato a Como
Il quarantenne è stato fermato durante controlli sull'immigrazione e ora rischia l’estradizione.
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Fonte Ats Ans
Ricercato per omicidio in Pakistan, arrestato a Como
Il quarantenne è stato fermato durante controlli sull'immigrazione e ora rischia l’estradizione.
COMO - Accusato di omicidio, un cittadino pakistano di 40 anni è stato arrestato a Como, nell'ambito dei controlli della polizia contro l'immigrazione clandestina.
Era destinatario di un arresto internazionale ai fini dell'estradizione richiesto dalle autorità pakistane in quanto si era reso irreperibile nelle udienze che lo vedevano imputato di un omicidio avvenuto in Pakistan nel 2023.
L'uomo si trova ora nel carcere di Como, a disposizione della Corte d'Appello di Milano, competente per la procedura di estradizione.
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