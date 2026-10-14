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Trump rivendica la Groenlandia: «Era della Danimarca, ora è nostra»

Durante un comizio in Arizona, il presidente americano torna a parlare dell'isola e cita anche il Venezuela.
Trump rivendica la Groenlandia: «Era della Danimarca, ora è nostra»
IMAGO / Avalon.red
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump rivendica la Groenlandia: «Era della Danimarca, ora è nostra»
Durante un comizio in Arizona, il presidente americano torna a parlare dell'isola e cita anche il Venezuela.

WASHINGTON - Donald Trump torna a rivendicare la Groenlandia, sostenendo che l'isola appartenga ormai agli Stati Uniti. Il presidente americano lo ha dichiarato durante un comizio in Arizona.

«Apparteneva alla Danimarca ma ora si è aggiunta al nostro bel piatto», ha affermato Trump, riferendosi alla Groenlandia.

Il presidente ha poi proseguito con una metafora sulle ambizioni territoriali statunitensi: «Il nostro piatto si ingrandisce continuamente, pensate anche al Venezuela».

Le dichiarazioni rappresentano una nuova rivendicazione da parte di Trump, che nel suo intervento ha accostato la Groenlandia al Venezuela. Le parole del presidente non equivalgono tuttavia a un cambiamento dello status territoriale dell'isola, che resta parte del Regno di Danimarca.

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