ITALIA
Papa Leone XIV ha concelebrato la messa al Policlinico Gemelli
La celebrazione si è svolta in una sala al decimo piano dell'ospedale romano. La cappellina abituale è in ristrutturazione.
IMAGO / ABACAPRESS
Fonte Ats Ans
Papa Leone XIV ha concelebrato la messa al Policlinico Gemelli
La celebrazione si è svolta in una sala al decimo piano dell'ospedale romano. La cappellina abituale è in ristrutturazione.
CITTÀ DEL VATICANO - ROMA - Papa Leone XIV ha concelebrato oggi la messa in una sala appositamente allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane.
La celebrazione si è svolta in uno spazio diverso da quello abitualmente utilizzato in queste circostanze. La consueta cappellina è infatti attualmente interessata da lavori di ristrutturazione.
Gli interventi riguardano anche l'intero appartamento papale del Policlinico Gemelli, soprannominato «Vaticano terzo» da Giovanni Paolo II.
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