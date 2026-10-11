Addio a Wilma De Angelis

La cantante, oltre che attrice e conduttrice, è morta nel pomeriggio a Milano. Aveva 96 anni ed è sempre stata amatissima dal grande pubblico.

Musica, tv e vita privata

Milanese di nascita, la sua carriera aveva preso il via negli anni Cinquanta, quando si era fatta conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo.



Dopo gli esordi musicali, era approdata in televisione, diventando una delle pioniere dei programmi dedicati alla cucina, su Telemontecarlo dal 1979 al 1997. Entrò così nel cuore del pubblico televisivo, per non uscirne più.