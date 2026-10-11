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Addio a Wilma De Angelis

L'artista è morta all'età di 96 anni. Il nipote Fabio la ricorda con affetto sui social, celebrando il suo spirito e la sua carriera.
Addio a Wilma De Angelis
IMAGO / ABACAPRESS
Fonte Redazione
elaborata da Redazione
Addio a Wilma De Angelis
L'artista è morta all'età di 96 anni. Il nipote Fabio la ricorda con affetto sui social, celebrando il suo spirito e la sua carriera.

MILANO - «Ciao zia Wilma. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderà per sempre il cuore». Così il nipote Fabio ha annunciato sui social la morte di Wilma De Angelis.

Post di cordoglio che si conclude con un ultimo commosso saluto all'artista: «Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta! Ciao zia, alla prossima vita».

La cantante, oltre che attrice e conduttrice, è morta nel pomeriggio a Milano. Aveva 96 anni ed è sempre stata amatissima dal grande pubblico.

Musica, tv e vita privata
Milanese di nascita, la sua carriera aveva preso il via negli anni Cinquanta, quando si era fatta conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo.

Dopo gli esordi musicali, era approdata in televisione, diventando una delle pioniere dei programmi dedicati alla cucina, su Telemontecarlo dal 1979 al 1997. Entrò così nel cuore del pubblico televisivo, per non uscirne più.

Nella vita privata non si era mai sposata e non aveva avuto figli.

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