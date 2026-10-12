Auto in fiamme sulla A2 e una domenica da dimenticare
Il veicolo è andato completamente distrutto nell'incendio avvenuto ieri sera. Nessun è rimasto ferito.
Il veicolo è andato completamente distrutto nell'incendio avvenuto ieri sera. Nessun è rimasto ferito.
GIORNICO - Ieri sera, domenica 11 ottobre, poco dopo le 17, sull'autostrada A2 in direzione nord, sul viadotto della Biaschina, un veicolo immatricolato oltre Gottardo ha preso fuoco. Non si registrano feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca, che in pochi minuti hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.
Il veicolo è andato completamente distrutto nell'incendio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia cantonale, che ha chiuso le tre corsie per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei soccorritori.
L'autostrada è rimasta chiusa per circa un'ora ed è stata successivamente riaperta, in via provvisoria, su una sola corsia. Il soccorso stradale ha provveduto al recupero del veicolo incendiato. Complice l'esodo dei turisti, si sono formate colonne di diversi chilometri, con pesanti disagi alla circolazione.