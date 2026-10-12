Auto in fiamme sulla A2 e una domenica da dimenticare

Il veicolo è andato completamente distrutto nell'incendio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia cantonale, che ha chiuso le tre corsie per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei soccorritori.

L'autostrada è rimasta chiusa per circa un'ora ed è stata successivamente riaperta, in via provvisoria, su una sola corsia. Il soccorso stradale ha provveduto al recupero del veicolo incendiato. Complice l'esodo dei turisti, si sono formate colonne di diversi chilometri, con pesanti disagi alla circolazione.