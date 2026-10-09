Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà

Al momento, l'unico sfidante ad aver annunciato ufficialmente l'intenzione di candidarsi è l'ex difensore della nazionale svizzera Ramon Vega. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 18 novembre e, con la scadenza ormai vicina, non sembrano emergere altri concorrenti di peso in grado di mettere seriamente in discussione la rielezione di Infantino.

Montagliani era considerato particolarmente adatto a guidare la FIFA anche per il lavoro svolto alla CONCACAF, che ha contribuito a stabilizzare dopo gli scandali di corruzione che avevano coinvolto i suoi predecessori. Dal settembre 2017 presiede inoltre il Consiglio di amministrazione di FIFA Ticketing AG, la società responsabile della vendita dei biglietti dei Mondiali. «È il nostro candidato ideale. Risponde a tutti i requisiti. Non è europeo, può attirare molte persone. Ha fatto molto soprattutto per lo sviluppo del calcio femminile», aveva dichiarato alcune settimane fa all'AFP una fonte vicina all'UEFA. Un sostegno che, alla luce della decisione del canadese, non si tradurrà in una sfida elettorale.