Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no

ZURIGO - Gli svizzeri sono buoni amici? Dipende a chi lo si chiede. E tra i 20 Paesi interpellati il meno entusiasta è proprio il vicino del sud. Alla domanda se si vorrebbe come amico stretto una persona di un certo Paese, in Italia la Svizzera si piazza solo al 18° posto. È il risultato peggiore fra tutti i 20 Paesi interpellati.