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Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no

Mentre i tedeschi ci trovano particolarmente simpatici. I risultati di uno studio internazionale che sembra una facezia ma in realtà, anche secondo il DFAE, non lo è affatto.
Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no
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Fonte Blick
elaborata da Redazione
Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no
Mentre i tedeschi ci trovano particolarmente simpatici. I risultati di uno studio internazionale che sembra una facezia ma in realtà, anche secondo il DFAE, non lo è affatto.

ZURIGO - Gli svizzeri sono buoni amici? Dipende a chi lo si chiede. E tra i 20 Paesi interpellati il meno entusiasta è proprio il vicino del sud. Alla domanda se si vorrebbe come amico stretto una persona di un certo Paese, in Italia la Svizzera si piazza solo al 18° posto. È il risultato peggiore fra tutti i 20 Paesi interpellati.

Come riportato dal Blick, i dati emergono dall’Anholt Nation Brands Index, che misura come 50 Paesi sono percepiti all’estero secondo diversi indicatori.

Uno di questi riguarda proprio la questione dell'amicizia, un altro quanto gli abitanti di un Paese sono percepiti come cordiali e accoglienti, e un altro ancora se gli intervistati assumerebbero una persona qualificata di quel Paese.

Per quanto lo possa sembrare, non si tratta di una semplice facezia: il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tiene conto dei risultati per seguire l’immagine della Svizzera nel mondo.

È lo stesso DFAE, in un suo rapporto, a mettere in evidenza il caso italiano. Nel complesso la Svizzera ottiene un buon giudizio anche in Italia, ma il voto alla sua popolazione è «sorprendentemente basso».

Altrove gli svizzeri vanno decisamente meglio per quanto riguarda l'amicizia. In testa c’è la Germania, dove la Svizzera è seconda su 50 nazioni (anche se gli svizzeri mettono i tedeschi al... 14esimo posto).

Seguono i Paesi dell’America latina: Brasile e Messico ci mettono al 3° posto, l’Argentina al 4°, a pari merito con Canada, Corea del Sud e Turchia. In Francia la Svizzera è quinta.

Più tiepidi l’Arabia Saudita (7° posto), Australia, India, Polonia e Russia (tutte all’8°), Giappone e Sudafrica (10°), Cina (11°) e Regno Unito (12°). Ancora più in basso Svezia (14°) e Stati Uniti (15°), prima dell’Italia, ultima della lista.

Anche in Italia, comunque, il giudizio non è totalmente negativo. Malgrado il suo 18° posto, su 50 nazioni valutate, la Svizzera resta nella metà alta della classifica, e in nessuno dei 20 Paesi esce dalla top 20.

Considerando la totalità dei Paesi interpellati per quanto riguarda la domanda sull’amicizia, la Confederazione risulta quarta.

Al sondaggio, va puntualizzato, non ha partecipato nessuno svizzero in quanto la Svizzera non era fra le nazioni coinvolte nello studio (anche se era fra quelle valutate e valutabili).

Fra i grandi “sconfitti” di quest'ultima edizione dell'Anholt Nation Brands Index ci sono gli Stati Uniti, che dopo la rielezione di Donald Trump sono letteralmente precipitati per quanto riguarda le preferenze.


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