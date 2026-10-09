Colpì un bambino di 10 anni con un'accetta: condannato a 12 anni

Un'imboscata pianificata

L'uomo aveva atteso il bambino lungo il tragitto verso la scuola, dopo aver simulato un'attività davanti alla propria abitazione per non destare sospetti. Quando il ragazzino si era avvicinato, lo aveva afferrato e aggredito con un'accetta. Secondo la procura, aveva «colpito intenzionalmente verso la testa e il busto». Non si era fermato nemmeno quando la vittima era caduta a terra, continuando a infierire su di lei.