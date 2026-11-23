Dall'Ucraina alle Coree: Ignazio Cassis incontra Wang Yi
I due ministri degli Esteri si sono incontrati a Nanchino
NANCHINO - Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato oggi a Nanchino il ministro degli esteri cinese Wang Yi, in occasione della quinta tornata del dialogo strategico tra Svizzera e Cina. Sul tavolo le relazioni bilaterali e diverse questioni di attualità internazionale, dalla guerra in Ucraina alla situazione nella penisola coreana.
I due ministri hanno fatto il punto sullo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi e sui numerosi meccanismi di cooperazione esistenti, soffermandosi in particolare sulle relazioni economiche e commerciali dopo la firma dell'accordo di libero scambio ottimizzato, siglato a Pechino il 30 ottobre scorso dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Spazio anche alla cooperazione nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, alla luce del recente accordo sulla gestione transfrontaliera dei dati scientifici.
Nel quadro del dialogo è stata affrontata pure la questione dei diritti umani. Cassis ha ribadito l'importanza che la Svizzera attribuisce al dialogo bilaterale in questo ambito, la cui 19esima tornata si è tenuta il 19 e 20 ottobre 2026 in Svizzera. I colloqui hanno toccato inoltre le possibilità di cooperazione nel campo della mediazione e dei buoni uffici, la tutela dell'ambiente e le energie rinnovabili, oltre alle opportunità e ai rischi legati all'intelligenza artificiale.
A constructive exchange with my counterpart Wang Yi during the 5th 🇨🇭–🇨🇳 Strategic Dialogue. We discussed bilateral cooperation, the recently signed enhanced free trade agreement and #HumanRights, as well as international developments, including Russia’s war against Ukraine and the situation on the Korean Peninsula. Another topic was the opportunities and risks of artificial intelligence Dialogue between states is key to addressing shared challenges.— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) November 23, 2026
La sicurezza nella penisola coreana
Sul fronte internazionale, i due ministri hanno discusso della guerra della Russia contro l'Ucraina, del vertice tenutosi di recente in Cina tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin e degli sviluppi in Asia orientale. In questo contesto Cassis ha riferito del suo viaggio a Pyongyang e a Seul di fine ottobre, che ha permesso anche la riapertura ufficiale dell'Ufficio diplomatico svizzero nella Repubblica popolare democratica di Corea. I colloqui hanno riguardato la situazione della sicurezza nella penisola coreana e le prospettive di ripresa del dialogo nella regione.
I due ministri si sono confrontati infine sulle sfide che il sistema multilaterale sta affrontando: la Svizzera ha ribadito il proprio impegno a favore di un multilateralismo efficace e l'importanza della Ginevra internazionale come centro della cooperazione multilaterale.
Dieci anni di partenariato strategico
L'incontro cade nel decimo anniversario del partenariato strategico innovativo instaurato tra i due Paesi nel 2016 e segue la visita di Parmelin a Pechino del 30 ottobre, quando il presidente della Confederazione aveva incontrato il presidente cinese Xi Jinping.
Il dialogo strategico, che di norma si tiene ogni anno, è il meccanismo di consultazione di più alto livello tra i ministeri degli esteri dei due Paesi. La tornata precedente si era svolta a Bellinzona il 10 ottobre 2025. Cassis e Wang Yi hanno concordato di mantenere uno stretto dialogo e di proseguire gli scambi nel quadro del partenariato strategico: il prossimo appuntamento dovrebbe tenersi l'anno prossimo in Svizzera.