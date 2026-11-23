La sicurezza nella penisola coreana

Sul fronte internazionale, i due ministri hanno discusso della guerra della Russia contro l'Ucraina, del vertice tenutosi di recente in Cina tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin e degli sviluppi in Asia orientale. In questo contesto Cassis ha riferito del suo viaggio a Pyongyang e a Seul di fine ottobre, che ha permesso anche la riapertura ufficiale dell'Ufficio diplomatico svizzero nella Repubblica popolare democratica di Corea. I colloqui hanno riguardato la situazione della sicurezza nella penisola coreana e le prospettive di ripresa del dialogo nella regione.

I due ministri si sono confrontati infine sulle sfide che il sistema multilaterale sta affrontando: la Svizzera ha ribadito il proprio impegno a favore di un multilateralismo efficace e l'importanza della Ginevra internazionale come centro della cooperazione multilaterale.