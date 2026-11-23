Ebola, 17 giorni in isolamento senza doccia né WC: «Ci muovevamo come robot»
Oltre 60 collaboratori si sono occupati di una paziente affetta da Ebola all’Ospedale universitario di Ginevra. Il racconto delle rigide regole dell'isolamento.
GINEVRA - Diciassette giorni in isolamento, senza poter fare una doccia né utilizzare un normale WC. È quanto ha vissuto una donna svizzera affetta da Ebola, rimpatriata dalla Nigeria insieme al marito a bordo di un volo della Rega lo scorso ottobre.
Il ricovero
La paziente è stata ricoverata all'Ospedale universitario di Ginevra (HUG), dove oltre 60 collaboratori si sono occupati di lei seguendo un rigoroso protocollo di sicurezza. L'11 novembre è arrivata la buona notizia: il virus non era più rilevabile nel sangue, come riferisce la Tribune de Genève.
Il secondo caso di Ebola nella storia dell'ospedale
Il 25 ottobre Noémie Vecsernyés, medico capo dell'unità di terapia intensiva dell'HUG, ha saputo che il suo team avrebbe dovuto accogliere una paziente affetta da Ebola. Il personale ha avuto appena 24 ore per prepararsi: la donna è arrivata il giorno successivo. Era soltanto il secondo caso di Ebola trattato nella storia dell'ospedale ginevrino.
Le procedure
Ogni operazione seguiva procedure precise, persino la consegna della colazione. Prima di accedere alla stanza di isolamento, medici e infermieri dovevano identificarsi con un agente di sicurezza. L'area era sorvegliata 24 ore su 24. Ogni mattina venivano assegnati i ruoli: chi sarebbe entrato, chi avrebbe controllato le procedure e chi avrebbe garantito la sicurezza.
«Ci si muove come un robot»
La sola vestizione richiedeva circa mezz'ora. «Tuta integrale con cappuccio, sovrascarpe sopra gli zoccoli, due paia di guanti, mascherina FFP2, ulteriore cappuccio con colletto, occhiali protettivi e camice impermeabile», elenca l'infermiere di terapia intensiva Julien Bidault. Sul petto veniva poi scritto il nome di battesimo con un pennarello, per rendere meno impersonale il rapporto con la paziente. Una volta all'interno, ogni movimento doveva essere attentamente controllato. «Ci si muove come un robot. Ogni minimo gesto è calcolato e lento, affinché l'attrezzatura non si sposti», racconta Vecsernyés. A causa dell'equipaggiamento protettivo, gli operatori potevano restare nella stanza per circa due ore.
Niente doccia e niente WC normale
Le restrizioni riguardavano anche la vita quotidiana della paziente, che durante il ricovero ha ricevuto sostegno psicologico. Nella stanza di isolamento non erano disponibili né una doccia né un normale servizio igienico: per ragioni di sicurezza, infatti, non era consentito scaricare le acque reflue. L'igiene personale e i bisogni fisiologici dovevano quindi essere gestiti a secco.
La guarigione della donna
Anche per i rifiuti erano previste procedure rigorose: venivano raccolti due volte al giorno, inseriti in diversi sacchi e sigillati in contenitori ermetici. Questi ultimi venivano disinfettati più volte prima di essere affidati a ditte specializzate per lo smaltimento. Dopo 17 giorni di isolamento, l'11 novembre gli esami hanno confermato che il virus non era più rilevabile nel sangue della donna. «È stato un sollievo», afferma Vecsernyés. «Ha potuto finalmente uscire e noi abbiamo potuto tirare un sospiro di sollievo».
Anche Zurigo dispone di protocolli rigorosi
In Svizzera, gli ospedali universitari di Ginevra e Zurigo sono i due centri nazionali di competenza per il trattamento dell'Ebola. L'Ospedale universitario di Zurigo (USZ) dispone a sua volta di un reparto speciale di isolamento, con sistemi tecnici progettati per impedire la diffusione del virus al di fuori dell'area protetta. L'accesso è strettamente regolamentato e apposite strutture consentono a pazienti e personale di entrare e uscire in sicurezza. L'Ebola è una grave malattia infettiva virale che si trasmette attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche o animali infetti.