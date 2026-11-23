Le procedure

Ogni operazione seguiva procedure precise, persino la consegna della colazione. Prima di accedere alla stanza di isolamento, medici e infermieri dovevano identificarsi con un agente di sicurezza. L'area era sorvegliata 24 ore su 24. Ogni mattina venivano assegnati i ruoli: chi sarebbe entrato, chi avrebbe controllato le procedure e chi avrebbe garantito la sicurezza.

«Ci si muove come un robot»

La sola vestizione richiedeva circa mezz'ora. «Tuta integrale con cappuccio, sovrascarpe sopra gli zoccoli, due paia di guanti, mascherina FFP2, ulteriore cappuccio con colletto, occhiali protettivi e camice impermeabile», elenca l'infermiere di terapia intensiva Julien Bidault. Sul petto veniva poi scritto il nome di battesimo con un pennarello, per rendere meno impersonale il rapporto con la paziente. Una volta all'interno, ogni movimento doveva essere attentamente controllato. «Ci si muove come un robot. Ogni minimo gesto è calcolato e lento, affinché l'attrezzatura non si sposti», racconta Vecsernyés. A causa dell'equipaggiamento protettivo, gli operatori potevano restare nella stanza per circa due ore.