Numerosi veicoli hanno sbandato sul manto stradale innevato o sono usciti di carreggiata. Le forze dell'ordine segnalano che si sono registrati unicamente danni materiali, ma nessuno è rimasto ferito.

Per ripulire e sgomberare la strada, questa è rimasta chiusa tra Lagalb e Sfazù dalle 12.15 alle 15.45. Nella nota la polizia ricorda agli automobilisti di dotare i veicoli di un equipaggiamento adeguato alla stagione.