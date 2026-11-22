GRIGIONI
La neve provoca una dozzina di incidenti sulla strada del Bernina
La strada è stata temporaneamente chiusa tra Lagalb e Sfazù per consentire le operazioni di sgombero.
Polizia cantonale GR
Fonte Ats
La neve provoca una dozzina di incidenti sulla strada del Bernina
La strada è stata temporaneamente chiusa tra Lagalb e Sfazù per consentire le operazioni di sgombero.
BREGAGLIA - Le nevicate odierne hanno provocato una dozzina di incidenti sulla strada del Passo del Bernina (GR), che è rimasta chiusa per due ore tra Lagalb e Sfazù. Lo indica oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato.
Numerosi veicoli hanno sbandato sul manto stradale innevato o sono usciti di carreggiata. Le forze dell'ordine segnalano che si sono registrati unicamente danni materiali, ma nessuno è rimasto ferito.
Per ripulire e sgomberare la strada, questa è rimasta chiusa tra Lagalb e Sfazù dalle 12.15 alle 15.45. Nella nota la polizia ricorda agli automobilisti di dotare i veicoli di un equipaggiamento adeguato alla stagione.
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