Lo ha riferito venerdì la Polizia cantonale bernese, precisando che i due sarebbero precipitati da un ponte autostradale. Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di un gesto compiuto dal padre, ma la dinamica esatta della tragedia resta da chiarire.

L'allarme è scattato mercoledì, poco prima delle 15.20, quando le forze dell'ordine hanno ricevuto una segnalazione di scomparsa dell'uomo e del bambino. Poco dopo, alcune persone hanno trovato i due nei pressi della gola del Taubenloch.