Padre si getta dal cavalcavia con il figlio di 7 anni
Entrambi hanno perso la vita, l'uomo sul posto mentre il bimbo è spirato più tardi a causa delle ferite riportate.
BIENNE (BE) - Un padre e suo figlio di appena sette anni sono stati trovati morti ai piedi di un ponte autostradale.
È la tragedia avvenuta mercoledì nei pressi della gola del Taubenloch, a Bienne, nel Canton Berna. Sulle circostanze dell'accaduto pesa un terribile sospetto: secondo la polizia, sarebbe stato proprio il padre, un uomo di 56 anni, a provocare la morte di entrambi.
Lo ha riferito venerdì la Polizia cantonale bernese, precisando che i due sarebbero precipitati da un ponte autostradale. Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di un gesto compiuto dal padre, ma la dinamica esatta della tragedia resta da chiarire.
L'allarme è scattato mercoledì, poco prima delle 15.20, quando le forze dell'ordine hanno ricevuto una segnalazione di scomparsa dell'uomo e del bambino. Poco dopo, alcune persone hanno trovato i due nei pressi della gola del Taubenloch.
Per il 56enne, cittadino svizzero residente nel Canton Berna, non c'era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il figlio di sette anni era ancora vivo, ma aveva riportato ferite gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, anche il bambino è morto.
Il Ministero pubblico Berner Jura-Seeland e l'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita dei due e di chiarire quanto accaduto sul ponte.
La Polizia cantonale bernese ha inoltre lanciato un appello a eventuali testimoni che possano fornire informazioni utili alle indagini.