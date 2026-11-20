Gli immigrati trovano lavoro in fretta
Più di due terzi aveva già un impiego prima dell'arrivo in Svizzera. E i due terzi dei disoccupati ne ha trovato uno nei primi tre mesi
BERNA - In Svizzera, nel 2025, oltre due terzi delle persone immigrate per motivi di lavoro avevano già un impiego prima del loro arrivo. È quanto emerge dall'indagine sulla migrazione pubblicata oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).
Tra gli immigrati ancora disoccupati, due terzi hanno trovato lavoro nei primi tre mesi successivi al loro arrivo in Svizzera, precisa l'inchiesta.
Quasi otto persone su dieci hanno inoltre dichiarato di non aver incontrato difficoltà nel trovare un impiego in linea con la propria formazione. I problemi riscontrati sono spesso legati a una conoscenza insufficiente di una lingua nazionale, precisa l'UST.
Nel 2025, il 42% della popolazione residente permanente di età superiore ai 15 anni in Svizzera aveva un passato migratorio, con un aumento del 2,3% rispetto all'anno precedente. In termini assoluti, si tratta di oltre tre milioni di persone.
Quasi l'80% di loro è nato all'estero, mentre il 38% delle persone di origine straniera possiede la nazionalità svizzera. Quasi quattro immigrati su dieci sono giunti nella Confederazione per motivi familiari. Una quota simile l'ha fatto per motivi professionali. La grande maggioranza delle persone nate all'estero che sono immigrate in Svizzera intende stabilirvisi in modo permanente. L'8% invece non intende farlo.
Inoltre, quasi la metà delle persone immigrate in Svizzera aveva una buona padronanza di una lingua ufficiale del Cantone di residenza già prima del proprio arrivo, rileva ancora l'UST. Più della metà delle persone nate all'estero, una volta giunta nella Confederazione ha frequentato un corso di lingua.
I risultati relativi alla Svizzera sono paragonabili a quelli dell'indagine equivalente condotta nei Paesi dell'UE-27 (dati del 2021). Il confronto evidenzia risultati particolarmente positivi per la Confederazione sulla base di diversi indicatori, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'impiego, il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e le competenze linguistiche.
Infine, secondo l'indagine, il 10% delle persone di nazionalità straniera ha già presentato una domanda di naturalizzazione in Svizzera nel corso della propria vita. Tra quelle che non l'hanno ancora presentata, oltre i due terzi intendono farlo in futuro.