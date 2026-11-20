Basilea è la Capitale europea del Natale 2027
La città renana raccoglie il testimone da Barcellona. Menzioni anche per la romena Baia Mare e la croata Omiš
BASILEA - Basilea è stata proclamata Capitale europea del Natale per il 2027. Il riconoscimento, assegnato dalla decima edizione degli European Capital of Christmas Awards, premia anche la romena Baia Mare come Città europea del Natale e la croata Omiš come Villaggio europeo del Natale.
La decisione è stata presa a maggioranza da una giuria internazionale presieduta da Danuta Hübner, ex commissaria europea per la Politica regionale.
Basilea raccoglie il testimone da Barcellona e porta in dote una tradizione natalizia che risale al 1978, anno di nascita del suo mercatino. Oggi le bancarelle di Barfüsserplatz e quelle attorno alla Barfüsserkirche attirano più di un milione di visitatori all'anno.
Dal 2023 il Natale basilese comprende anche gli Zauberhöfe, i cortili magici sparsi per la città vecchia: aperti da novembre a dicembre, offrono angoli di quiete lontani dal trambusto quotidiano e immersi nello spirito delle feste. Al Theater Basel, inoltre, gli Advent Days garantiscono l'ingresso gratuito agli spettacoli ogni sera dal 1. al 23 dicembre.
La candidatura della città ha messo in evidenza anche la parata Harley Niggi-Näggi: dal 1999 i motociclisti vestiti da Babbo Natale attraversano il centro in sella alle loro Harley-Davidson per raccogliere fondi a scopo benefico.
Il Natale «opera del cuore»
Baia Mare, nel nord della Romania, è stata designata Città europea del Natale con un dossier che prevede due piste di ghiaccio, un percorso di luci tra il centro storico e il parco Mara e un museo del villaggio trasformato in palcoscenico per le tradizioni festive locali. Il programma si svolgerà dal 26 novembre 2027 al 10 gennaio 2028.
Il grosso delle celebrazioni si concentrerà in piazza della Libertà, nella città vecchia, mentre il parco Mara ospiterà la tradizionale fiera di beneficenza curata dal dipartimento di Assistenza sociale. I due luoghi saranno collegati da un trenino turistico dedicato.
A rendere speciale la città è anche la composizione della sua popolazione: romeni, ungheresi e tedeschi, oltre alle comunità ebraica e rom, convivono da secoli, mentre più di recente Baia Mare ha accolto comunità ucraine. «La candidatura vede in quella convivenza il senso del proprio Natale, che, nelle parole del dossier, vuole essere "un'opera del cuore"», hanno spiegato gli organizzatori del premio.
Undici abitanti e cinque milioni di luci
Al centro della candidatura di Omiš c'è il villaggio natalizio di Nart, che conta appena undici residenti stabili, tutti membri della famiglia Lučić. Quel che manca in abitanti è compensato dallo spirito natalizio: il villaggio ha allestito un percorso illuminato lungo due chilometri con oltre cinque milioni di luci led.
Solo questa attrazione richiama circa 70mila persone durante l'Avvento, accolte dalla musica klapa, da un presepe vivente, dalla cucina di almeno dieci aziende agricole familiari e da un santuario che ospita più di 150 animali. Al programma partecipano gruppi klapa, associazioni folcloristiche e compagnie teatrali.
Il villaggio si estende su quasi 40mila metri quadrati e le luci seguono i sentieri esistenti, gli alberi autoctoni e i muretti a secco. L'iniziativa European Capital of Christmas ha sottolineato inoltre che gran parte delle decorazioni è fatta a mano con materiali naturali o riciclati, che ogni anno vengono conservati, riparati e ricomposti.
Menzione speciale al confine tra Spagna e Portogallo
Oltre alle tre destinazioni vincitrici, la giuria ha riservato una menzione speciale al «Natale ispano-portoghese» promosso dal villaggio spagnolo di Fuentes de Oñoro e dalla cittadina portoghese di Vilar Formoso, premiati per la «celebrazione transfrontaliera che le due località organizzano dal 2023 insieme al Comune di Almeida».
Simbolo della collaborazione è un pino alto quindici metri piantato sulla linea di confine. Il programma comprende un mercatino che unisce i due centri, una sfilata dei Re Magi, laboratori bilingui per bambini, i prodotti dei produttori locali e iniziative benefiche come una raccolta di giocattoli, una camminata solidale e una corsa tra i due Paesi.