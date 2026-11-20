A rendere speciale la città è anche la composizione della sua popolazione: romeni, ungheresi e tedeschi, oltre alle comunità ebraica e rom, convivono da secoli, mentre più di recente Baia Mare ha accolto comunità ucraine. «La candidatura vede in quella convivenza il senso del proprio Natale, che, nelle parole del dossier, vuole essere "un'opera del cuore"», hanno spiegato gli organizzatori del premio.