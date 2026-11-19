Samira Marti (PS)

Come copresidente del gruppo, la basilese è coinvolta in moltissimi dossier e conosce alla perfezione i meccanismi di Palazzo federale. Fa parte del nucleo dirigente compatto del suo partito senza essere considerata un'ideologa: persino gli avversari ne lodano la capacità di compromesso. Oggi è in prima linea per il finanziamento della tredicesima AVS attraverso l'IVA. Nella Svizzera romanda un'influenza analoga è esercitata dal copresidente di gruppo Samuel Bendahan.

Markus Ritter (Centro)

Ritter è considerato uno degli attori più influenti di Palazzo federale: ottiene sistematicamente gli accordi migliori per i suoi contadini, da ultimo i 517 milioni di franchi di indennità negoziati nell'intesa con il Mercosur, e ha fatto in modo che la sua categoria fosse ampiamente risparmiata dalle misure di austerità. La strategia non gli ha procurato solo amici: la celebre alleanza "denaro e letame" mostra segni di cedimento e le inimicizie accumulate spiegano probabilmente in parte la sua mancata elezione in Consiglio federale.