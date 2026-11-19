La "magnifica dozzina" di Palazzo federale: nessuno è ticinese
Questi sono, per vari motivi, i parlamentari più influenti, secondo un'analisi del Blick
BERNA - Ci sono le sessioni delle Camere federali e c'è il lavoro sotterraneo e quotidiano, fatto da relazioni e tattiche all'interno di un delicato equilibrio di giochi di potere. A Palazzo federale si tirano le fila del Paese - e c'è chi ha maggiori capacità rispetto agli altri.
Ma da chi è composta questa "magnifica dozzina" (giocando su due titoli di celebri film "I magnifici sette" e "Quella sporca dozzina") in grado di plasmare le maggioranze e in grado d'influenzare dossier e decisioni? Il Blick ha stilato un elenco dopo aver interpellato parlamentari, lobbisti, politologi e responsabili di partito per capire chi orienta davvero le decisioni dietro le quinte. Un'analisi non rappresentativa, precisa la testata, ma in grado di restituire un quadro puntuale delle attuali dinamiche di potere a Berna (Consiglio federale escluso, ovviamente).
Samira Marti (PS)
Come copresidente del gruppo, la basilese è coinvolta in moltissimi dossier e conosce alla perfezione i meccanismi di Palazzo federale. Fa parte del nucleo dirigente compatto del suo partito senza essere considerata un'ideologa: persino gli avversari ne lodano la capacità di compromesso. Oggi è in prima linea per il finanziamento della tredicesima AVS attraverso l'IVA. Nella Svizzera romanda un'influenza analoga è esercitata dal copresidente di gruppo Samuel Bendahan.
Markus Ritter (Centro)
Ritter è considerato uno degli attori più influenti di Palazzo federale: ottiene sistematicamente gli accordi migliori per i suoi contadini, da ultimo i 517 milioni di franchi di indennità negoziati nell'intesa con il Mercosur, e ha fatto in modo che la sua categoria fosse ampiamente risparmiata dalle misure di austerità. La strategia non gli ha procurato solo amici: la celebre alleanza "denaro e letame" mostra segni di cedimento e le inimicizie accumulate spiegano probabilmente in parte la sua mancata elezione in Consiglio federale.
Benedikt Würth (Centro)
Deve la sua influenza a una rete di contatti molto ampia: quando serve, il consigliere agli Stati non esita ad andare a pranzo con i colleghi dopo i dibattiti per portarli dalla sua parte, e così fa passare regolarmente le sue proposte. È noto anche per un'etica del lavoro instancabile: prima del dibattito sull'UE avrebbe passato ore a studiare i nuovi trattati. Essere di centro a Berna offre un vantaggio evidente, sottolinea il Blick: si può collaborare sia con la sinistra sia con la destra, formando maggioranze o impedendole. Per questo tra gli influenti figurano altri esponenti dello stesso partito, in particolare Beat Rieder e Gerhard Pfister.
Corina Gredig (PVL)
La presidente del gruppo dei Verdi liberali guida la formazione più piccola di Palazzo federale, con dodici membri e una sola collega al Consiglio degli Stati, Tiana Moser. Dipende sempre dai partner, ma quando i voti sono risicati può far pendere la bilancia: il gruppo ha per esempio impedito al Consiglio nazionale di finanziare la tredicesima AVS con un aumento dei contributi salariali. Gredig pesa anche dietro le quinte: avrebbe avuto un ruolo nella nomina di Katja Christ alla presidenza del Consiglio nazionale.
Thomas Aeschi (UDC)
Aspirante consigliere federale, è già oggi tra le figure più influenti: come presidente del gruppo UDC tiene saldamente in pugno le sue truppe e ama mostrare pubblicamente il proprio potere, pattugliando l'aula prima delle votazioni importanti per verificare che i colleghi seguano la linea. È accaduto nel dibattito sulla centrale nucleare in sessione estiva, quando ha richiamato all'ordine il ginevrino Daniel Sormanni. Considerato un duro, sa però cooperare con l'opposizione: ha fatto passare un intervento sulla Lex Koller con la socialista Jacqueline Badran.
Erich Ettlin (Centro)
Tra le figure più discrete, tira molti fili come presidente della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati. L'esperto di fiscalità è finito sotto i riflettori per la regolamentazione su UBS e ha avuto un ruolo cruciale nei salari minimi cantonali e nel finanziamento dell'AVS. La banca dati Lobbywatch mostra i suoi stretti legami con il mondo degli affari: l'obvaldese siede in numerosi consigli d'amministrazione, tra cui quelli della cassa malati CSS e di Swisshealth Ventures AG.
Magdalena Martullo-Blocher (UDC)
Non passa inosservata e all'interno di Palazzo federale si comporterebbe come se godesse di privilegi particolari. Nell'UDC la sua opinione pesa molto, anche grazie ai rapporti con l'economia: dirige la EMS-Chemie e siede nel comitato direttivo di Economiesuisse. Contano anche i legami familiari, con un padre, Christoph Blocher, che ha segnato il partito e continua a investire molto denaro per le proprie cause. La grigionese ne segue le orme: i trattati con l'UE sono la sua priorità assoluta.
Pierre-Yves Maillard (PS)
Brillante stratega nelle assicurazioni sociali, deve la sua influenza soprattutto all'appoggio dell'Unione sindacale svizzera, che gli permette di lanciare iniziative e referendum indipendentemente dal partito. Lo dimostrano il successo dell'iniziativa per la tredicesima AVS, il referendum contro la riforma della LPP e l'insistenza sulla protezione dei salari nei trattati con l'UE. Apprezzato per l'argomentazione fattuale, sa guadagnarsi alleati oltre i confini di partito, come già nel governo vodese.
Thierry Burkart (PLR): l'ex presidente controcorrente
Alla presidenza del partito si è costruito una rete molto ampia. Presidente della Commissione dell'ambiente del Consiglio degli Stati, conosce bene i temi energetici e interviene nel dibattito sul nucleare. Intelligente, si distingue per posizioni controcorrente: sui Bilaterali III si è discostato dalla linea del partito, al punto da non voler nemmeno entrare in materia. La copresidenza di Susanne Vincenz-Stauffacher e Benjamin Mühlemann è percepita come fragile, incapace di accordarsi rapidamente su dossier come UE e banche: anche per questo il predecessore continua a spiccare.
Jacqueline Badran (PS)
Le sue apparizioni non passano mai inosservate e la forte presenza mediatica le permette di influenzare la politica. Ma la zurighese non è solo una testa calda, precisa il Blick: è una solida esperta di politica abitativa e conquista l'elettorato oltre i confini di partito, tanto da aver ottenuto il maggior numero di voti in tutta la Svizzera alle elezioni del 2023. Come Aeschi, avrebbe cercato soluzioni trasversali sulla Lex Koller; non è però una grande costruttrice di maggioranze.
Nik Gugger (PEV)
A Berna tutti lo conoscono e lo apprezzano per le sue doti umane e l'apertura mentale, che spiana la strada a nuove alleanze. Qualche malalingua lo accusa di egocentrismo, in particolare per l'autobiografia scritta dopo appena qualche anno a Palazzo federale. Alla stessa categoria appartiene la socialista Farah Rumy, che dopo pochi mesi conoscerebbe già tutti.
Lisa Mazzone (Verdi)
Personalità di spicco, la ginevrina ha però un'influenza limitata a Palazzo federale, non essendo stata rieletta. Nota per lo stile provocatorio, durante l'estate torrida ha chiesto le dimissioni del ministro dell'ambiente Albert Rösti, suscitando vive polemiche. Resta importante per i Verdi, che hanno perso di recente Balthasar Glättli e Aline Trede. Oggi chi si distingue in Parlamento? Soprattutto la presidente del gruppo Greta Gysin, apprezzata per i buoni rapporti oltre le frontiere linguistiche.