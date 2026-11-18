«Siamo nonni, ma abbiamo anche una vita». Le foto dei nipoti sui social? «Mai»
Al Caffè dei nonni alla Filanda si condividono gioie, fatiche e dubbi di un ruolo sempre più impegnativo. «I nipoti ci tolgono tante energie, ma ce ne danno sicuramente di più». Tra nuove responsabilità e il bisogno di ritagliarsi anche del tempo per sé.
Al Caffè dei nonni alla Filanda si condividono gioie, fatiche e dubbi di un ruolo sempre più impegnativo. «I nipoti ci tolgono tante energie, ma ce ne danno sicuramente di più». Tra nuove responsabilità e il bisogno di ritagliarsi anche del tempo per sé.
MENDRISIO - Accompagnano i nipoti a scuola, li accudiscono mentre mamma e papà lavorano, giocano con loro e, qualche volta, imparano persino a usare lo smartphone dai più piccoli. Ma chi si prende cura dei nonni? E quanto spazio rimane per la loro vita privata? Il ruolo dei nonni è cambiato profondamente e trovare il giusto equilibrio tra affetto, responsabilità e libertà personale non è sempre facile.
Di questo si parla al Caffè dei nonni, uno spazio di incontro e condivisione alla Filanda di Mendrisio, promosso dall'Associazione Il Tragitto nell'ambito del progetto Genitori Insieme. A guidare gli incontri sono Roberta Bruno, counsellor e neononna, e Monica Frigerio, psicopedagogista e nonna di sei nipoti.
«I nonni di oggi non hanno un modello da seguire», spiega Monica Frigerio. «I nonni attualmente sono molto coinvolti nella vita dei nipoti, ma spesso lavorano ancora, hanno interessi e una vita privata. Devono riuscire a conciliare tutti questi aspetti. E non è sempre così semplice».
Un tempo, ricorda Monica, più generazioni vivevano spesso sotto lo stesso tetto e la cura dei bambini era condivisa. Oggi i nonni devono trovare un nuovo equilibrio, in un contesto in cui entrambi i genitori lavorano e il loro aiuto può diventare indispensabile.
Il Caffè dei nonni nasce proprio per offrire uno spazio di confronto senza giudizi. «L'obiettivo è normalizzare le paure, i timori e le incertezze che possono nascere nell'accudire i nipoti», racconta Roberta Bruno. «Attraverso il confronto cerchiamo di trovare insieme soluzioni e strategie».
«Abbiamo cambiato casa per stare vicino a nostra nipote»
C'è anche chi ha rivoluzionato la propria vita per accudire i nipoti. È il caso di Gabriella, 76 anni, nonna di una bambina di sei anni. Tre anni fa, insieme al marito, ha lasciato Melide per trasferirsi a Mendrisio, vicino alla figlia. «Mia figlia aveva ripreso a lavorare e gli spostamenti, con il traffico del mattino, erano diventati complicati. Così abbiamo deciso di avvicinarci», racconta.
Una scelta fatta volentieri, ma che ha cambiato le abitudini della coppia. La figlia lavora in una casa per anziani, con orari irregolari, e anche il suo compagno lavora a turni. «Ogni volta che devo organizzare qualcosa, devo prima guardare i turni di mia figlia». Per Gabriella, il sostegno dei nonni è fondamentale: «Se non ci fossero i nonni, mia figlia e il suo compagno non ce la farebbero».
Ma l'età comincia a farsi sentire. «Ho 76 anni e ho avuto anche problemi di salute. A volte, la sera, sono veramente stanca». Eppure, quando la nipotina non c'è, la sensazione cambia: «Sono contenta di averla, perché anche quando non c'è ci manca».
Nonni presenti, ma con una vita propria
Essere disponibili senza rinunciare a sé stessi è uno dei temi centrali degli incontri. Roberta, diventata nonna da pochi mesi, racconta di aver cambiato prospettiva grazie al confronto con gli altri partecipanti. «Quando portavo mia figlia dai miei genitori, davo per scontato che fossero talmente felici di tenerla da non pensare che avessero anche una loro vita privata». Oggi comprende meglio quanto possa essere difficile conciliare l'accudimento dei nipoti con il lavoro, la vita di coppia e le amicizie. «Bisogna ricordare che esiste anche uno spazio dei nonni per i nonni».
Una consapevolezza condivisa da Ceci, nonna di cinque nipoti, dai sei anni ai tre mesi. «Siamo nonni diversi rispetto al passato. Ci prendiamo cura dei bambini, ma abbiamo anche la nostra vita, i nostri interessi e la nostra indipendenza». Per lei i nipoti sono soprattutto una fonte di energia. «Mi tolgono tante energie, ma me ne danno sicuramente di più».
Un confine da rispettare
Un'altra questione delicata riguarda l'educazione. Cosa succede quando i nonni non condividono le scelte dei figli?
Daniela, che ha quattro nipoti tra i due e i cinque anni, ha scelto insieme al marito di essere molto presente nella loro crescita. Ma con una regola precisa: «Essere presenti, senza prevaricare i genitori». «Quando sono diventata mamma, a 22 anni, volevo essere rispettata nel mio ruolo di genitore. Adesso cerco di fare lo stesso con i miei figli», spiega. Non significa essere sempre d'accordo. «A volte certe scelte magari non le condivido, ma le rispetto».
Anche Monica sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio. «I genitori sono i genitori, noi facciamo i nonni». Una distinzione semplice in apparenza, ma che può complicarsi quando i nonni trascorrono molte ore con i bambini. Secondo Roberta, bisogna anche rinunciare alla tentazione di dare continuamente consigli. «Essere genitore di un genitore è un'altra cosa». Meglio confrontarsi con i figli, anziché proporre sempre soluzioni basate sulla propria esperienza.
Maestri di tecnologia
Il rapporto tra generazioni, però, non è fatto soltanto di responsabilità e regole. A volte i ruoli si capovolgono.
Gabriella lo racconta sorridendo. La nipotina di sei anni le insegna a usare il telefonino e a scattare fotografie. E quando impiega troppo tempo ad accendere la televisione, arriva il rimprovero affettuoso: «Ma nonna, come sei lenta!». «Anche se ha soltanto sei anni, è più aggiornata di me», ammette.
La tecnologia è uno dei temi affrontati anche al Caffè dei nonni. Daniela, per esempio, è categorica sulla pubblicazione delle fotografie dei nipoti sui social. «Non ho mai messo una foto dei miei nipoti. Su questo sono completamente contraria».
Più difficile è gestire l'attrazione dei bambini per gli schermi. «Ne parliamo spesso anche nel gruppo, perché vogliamo evitare che bambini così piccoli abbiano sempre il telefonino in mano».
Un caffè per condividere dubbi e trovare soluzioni
Gli incontri alla Filanda sono ancora agli inizi e, per ora, a partecipare sono soprattutto donne. «Succede spesso anche nei gruppi dedicati alla genitorialità», osserva Roberta Bruno, che auspica una maggiore presenza maschile. Anche la scelta del mercoledì mattina limita la partecipazione: molti nonni sono proprio in quelle ore impegnati ad accudire i nipoti. Gli organizzatori stanno quindi valutando come ampliare il coinvolgimento.
Per chi partecipa, il valore degli incontri è già evidente. «Confrontarmi con altre nonne che hanno gli stessi problemi e le stesse paure mi aiuta veramente tanto», racconta Daniela. «È una bella esperienza».
E tra dubbi educativi, stanchezza e impegni quotidiani, resta la gioia di vedere crescere i nipoti. Come racconta Monica, il regalo più grande è proprio questo: «Essere a contatto con i bambini, percepire quella forza vitale che hanno. È la cosa più bella».
Il prossimo incontro è in programma il 16 dicembre: quindi, nonni, non perdetevelo!