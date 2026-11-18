«I nonni di oggi non hanno un modello da seguire», spiega Monica Frigerio. «I nonni attualmente sono molto coinvolti nella vita dei nipoti, ma spesso lavorano ancora, hanno interessi e una vita privata. Devono riuscire a conciliare tutti questi aspetti. E non è sempre così semplice».

Un tempo, ricorda Monica, più generazioni vivevano spesso sotto lo stesso tetto e la cura dei bambini era condivisa. Oggi i nonni devono trovare un nuovo equilibrio, in un contesto in cui entrambi i genitori lavorano e il loro aiuto può diventare indispensabile.