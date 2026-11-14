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Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Buone nuove per gli appassionati di sci. In pianura, però, il tempo sarà caratterizzato da vento forte e pioggia.
Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
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di 20 Minuten
Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
Buone nuove per gli appassionati di sci. In pianura, però, il tempo sarà caratterizzato da vento forte e pioggia.

ZURIGO - La prossima settimana sulle montagne svizzere cadrà molta neve. Sul versante nordalpino occidentale potrebbe accumularsi fino a un metro di neve fresca, mentre nel Basso Vallese, localmente, i quantitativi potrebbero essere ancora maggiori, come riferisce SRF Meteo.

Poca neve in Ticino
Le nevicate saranno invece meno abbondanti nel Ticino nordorientale e nei Grigioni centrali e meridionali. In queste regioni, infatti, le Alpi fermeranno una parte delle precipitazioni.

Secondo MeteoSvizzera, all'inizio della settimana il limite delle nevicate si situerà tra i 1'400 e i 1'700 metri. Martedì salirà temporaneamente fino a 2'500 metri, per poi abbassarsi nuovamente già in serata. Verso la fine della settimana scenderà ulteriormente: venerdì dovrebbe attestarsi attorno ai 1'000 metri.

La corrente a getto si sposta verso sud
All'origine delle abbondanti nevicate c'è un cambiamento della situazione meteorologica su larga scala. Da martedì, la corrente a getto (flusso d'aria molto veloce e concentrato che scorre in quota, generalmente nella parte superiore della troposfera) si sposterà ulteriormente verso sud, dando origine a una forte corrente occidentale che trasporterà aria umida dall'Atlantico verso la Svizzera, come su un nastro trasportatore.

Fino alla fine della settimana, il nostro Paese sarà raggiunto da ripetute perturbazioni accompagnate da vento, pioggia e neve. Tra un passaggio perturbato e l'altro non mancheranno momenti soleggiati. Resta però incerto quando arriveranno esattamente le singole perturbazioni: secondo SRF Meteo, al momento i modelli meteorologici non sono ancora in grado di prevederlo con sufficiente affidabilità.

In pianura pioggia al posto della neve
Alle basse quote, invece, la neve si farà vedere ben poco. Domenica il tempo sarà inizialmente mite, con temperature attorno ai 10 gradi in pianura e fino a 15 gradi nelle regioni interessate dal favonio. Il limite delle nevicate si troverà ancora attorno ai 2'000 metri.

Da lunedì il tempo diventerà instabile, mentre nelle valli alpine soffierà inizialmente ancora un forte favonio. Da mercoledì a venerdì sarà poi la volta di venti occidentali da forti a tempestosi. Le piogge saranno frequenti, intervallate da brevi schiarite. Le temperature massime si situeranno generalmente tra i 7 e i 13 gradi.

Quali comprensori sciistici beneficeranno delle nevicate?
In Svizzera, le maggiori probabilità di nevicate abbondanti si concentrano per il momento nelle regioni occidentali. Secondo i modelli meteorologici, nella zona di Zermatt cadrà più neve fresca rispetto alle Alpi orientali, mentre sulle alture attorno a Grindelwald si formerà un nuovo strato nevoso. Nella regione di Davos, invece, gli accumuli saranno più contenuti. Lo riferisce il portale Snowplaza.

Lo stesso portale sottolinea inoltre che le previsioni per martedì e mercoledì potrebbero ancora cambiare sensibilmente. I quantitativi di neve annunciati si riferiscono infatti alle zone di montagna e non ai villaggi situati a quote inferiori.

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