Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Fino alla fine della settimana, il nostro Paese sarà raggiunto da ripetute perturbazioni accompagnate da vento, pioggia e neve. Tra un passaggio perturbato e l'altro non mancheranno momenti soleggiati. Resta però incerto quando arriveranno esattamente le singole perturbazioni: secondo SRF Meteo, al momento i modelli meteorologici non sono ancora in grado di prevederlo con sufficiente affidabilità.