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C'è chi non ce la fa più

Ci sentiamo più stanchi, preoccupati, ma meno disposti a cambiare lavoro. E una persona su due è convinta che starà finanziariamente (e umanamente) peggio dei propri genitori. Lo sostiene un sondaggio, ma è così anche per voi?
C'è chi non ce la fa più
Urs Jaudas
di 20 Minuten
C'è chi non ce la fa più
Ci sentiamo più stanchi, preoccupati, ma meno disposti a cambiare lavoro. E una persona su due è convinta che starà finanziariamente (e umanamente) peggio dei propri genitori. Lo sostiene un sondaggio, ma è così anche per voi?

SONDAGGIO

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Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

ZURIGO - Premi delle casse malati in aumento, alloggi sempre più difficili da trovare e salari che faticano a tenere il passo. In Svizzera la pressione finanziaria sulle famiglie continua a crescere, nonostante il buon andamento dell'economia.

A confermarlo è un sondaggio della società di consulenza WTW, secondo cui il 38% degli intervistati ritiene che le difficoltà economiche abbiano un impatto negativo sulla propria vita. Due anni fa la percentuale era del 25%.

La situazione appare particolarmente preoccupante per chi lavora: il 27% degli occupati dichiara di trovarsi in difficoltà finanziarie, contro il 16% registrato nel 2024. Le conseguenze si fanno sentire anche nelle aziende. Secondo WTW, i dipendenti sottoposti a una forte pressione economica perdono quasi il doppio delle giornate lavorative rispetto ai colleghi più tranquilli, sia a causa delle assenze sia per una minore produttività quando sono presenti. Inoltre, dichiarano di sentirsi esausti dal lavoro con una frequenza più che doppia.

La pensione preoccupa quasi un lavoratore su due
Le prospettive per il futuro non sono più rassicuranti. Quasi una persona su due (49%) teme che, una volta raggiunta la pensione, si trovi in condizioni economiche peggiori rispetto alla generazione dei propri genitori.

A questo si aggiungono le preoccupazioni legate alla previdenza professionale: il 35% degli intervistati teme che il proprio datore di lavoro possa ridurre i contributi versati alla cassa pensioni. I dati emergono dalla Global Benefits Attitudes Survey di WTW, condotta tra febbraio e maggio 2026 su circa 41'000 dipendenti di aziende medie e grandi in 31 mercati, tra cui circa 1000 lavoratori in Svizzera. Secondo la società, i risultati sono ponderati e rappresentativi dei lavoratori dei rispettivi mercati.

La sicurezza del posto di lavoro diventa una priorità
Di fronte alle crescenti incertezze economiche, i lavoratori cercano maggiore stabilità professionale. Dopo lo stipendio, la sicurezza del posto di lavoro è diventata uno dei criteri più importanti nella scelta del datore di lavoro, al pari delle opportunità di carriera.

Rispetto al 2024, la quota di dipendenti intenzionati a cambiare impiego è scesa dal 38% al 23%. Allo stesso tempo, però, è aumentata dal 12% al 18% la percentuale di chi si sente bloccato nella propria posizione e cambierebbe lavoro se ne avesse la possibilità. A livello globale, anche l'intelligenza artificiale alimenta i timori: il 38% dei lavoratori teme che possa compromettere seriamente la sicurezza del proprio impiego.

I benefit aziendali contano sempre di più
In questo contesto assumono crescente importanza i vantaggi offerti dalle aziende, come l'auto aziendale o gli anticipi per l'abbonamento generale ai trasporti pubblici. Per il 75% degli intervistati, questi benefit hanno rappresentato un fattore importante nella scelta dell'attuale datore di lavoro, contro il 42% di due anni fa.

Una quota analoga, il 76%, li considera determinanti per rimanere nell'azienda, rispetto al 42% del 2024. Il 73% dei dipendenti ritiene inoltre che il proprio datore di lavoro comunichi adeguatamente i vantaggi disponibili, mentre il 77% si sente sostenuto nel loro utilizzo.

Il calo della disponibilità a cambiare impiego, tuttavia, non significa necessariamente che i lavoratori siano più soddisfatti. «Il calo dei cambi di lavoro non è ancora una prova di fidelizzazione», osserva Reto Ebnöther, responsabile Health & Benefits di WTW Svizzera.

«Ciò che conta è se i dipendenti restano perché lo vogliono o perché non vedono un'opzione migliore». Un segnale che, secondo la società di consulenza, evidenzia quanto le preoccupazioni finanziarie stiano influenzando non soltanto la vita privata, ma anche le scelte professionali dei lavoratori svizzeri.

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